Orlatal und Oberland im besten Licht

Pößneck. OTZ bringt erstmals einen Benefizkalender für den Saale-Orla-Kreis heraus

Die OTZ bringt erstmals einen Benefizkalender für den Saale-Orla-Kreis heraus. Zwei Euro von jedem verkauften Exemplar gehen als Spende an die Aktion „OTZ hilft“ von Funke Thüringen und der Diakonie Mitteldeutschland, die seit vielen Jahren auch im Orlatal und Oberland regelmäßig öffentliche Einrichtungen und Menschen in Not mit nicht unerheblichen Geldbeträgen unterstützt.

Folgerichtig heißt der 2022er Monats- und Wandkalender im A3-Format „Von Oberland bis Orlatal“. Den Saale-Orla-Kreis von einigen seiner schönsten Seiten stellt Lutz Prager vor. Den passionierten Fotografen aus Döbritz und Chef vom Dienst der OTZ kennen viele Leser noch aus seinen Zeiten als Redakteur in Pößneck und Redaktionsleiter für den Saale-Orla-Kreis.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lutz Prager mit seiner spiegellosen Systemkamera. Foto: Marius Koity / OTZ

Sein erster öffentlicher Kalender ist eine Liebeserklärung an seine Heimat und zugleich eine Einladung, die Region (wieder) zu entdecken. „Wir leben in einer wunderbaren Landschaft“, sagt der 61-jährige Journalist. Vor dem Hintergrund, dass er schon viel herum gekommen sei, sagt er: „Die Kreise Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt sind touristisch einige der spannendsten Regionen in Deutschland. Man kann hier 14 Tage Urlaub verbringen und jeden Tag etwas anderes erleben. Man muss es nur wollen.“ Lutz Prager hat die beiden weitgehend veranstaltungslosen Coronajahre für Wiederentdeckungstouren genutzt, die ihn kreuz und quer durch Thüringen geführt haben. Hierbei sind unzählige Fotos entstanden, die er in der OTZ, auf seiner Instagram-Seite „Heimatbilder_Prager_Fotografie“ und nun im Benefizkalender veröffentlicht.

Um die 25 Top-Motive aus dem Saale-Orla-Kreis waren in der engeren Wahl. Für das sorgfältig hergestellte Druckwerk wurden schließlich zwölf Bilder ausgesucht, die für die gesamte Region stehen. So führen beispielsweise Burg Ranis im Winterkleid und Schloss Burgk in der Abenddämmerung durchs Jahr, aber auch Schleiz bei Tag, Neustadt bei Nacht und Pößneck in weihnachtlicher Stimmung, nicht zuletzt die Lindaer Mühle vor der aufgehenden Sonne und die leicht vereiste Saale bei Hirschberg. Dieses Mal weggelassen und fürs nächste Jahr aufgehoben wurde etwa ein Eindruck von der monumentalen Ziemestalbrücke bei Ziegenrück.

Welches ist Lutz Pragers Lieblingsbild im Benefizkalender? „Der Sonnenaufgang am Hausteichhaus bei Plothen“, antwortet er. Mit seiner Frau Heidrun ist er im Land der Tausend Teiche regelmäßig mit Walking-Stöcken unterwegs und so kann er sagen: „Wahnsinn, was man da alles sehen, hören, erleben kann!“ Das Teichgebiet sei ein Geschenk des Himmels. Schade sei nur, dass sich Gäste in Thüringen oft nicht einmal auf minimale Erwartungen an die touristische Infrastruktur wie nachvollziehbare Beschilderungen verlassen könnten.

Und was ist Lutz Pragers Geheimtipp im Saale-Orla-Kreis? „Der Naturpark Hag bei Hirschberg!“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Auf diese „wunderbare Landschaft“ im ehemaligen Grenzgebiet sei er erst durch die Berichterstattung von Lokalredakteur Peter Cissek aufmerksam geworden, um dann vor Ort nur zu staunen über die im besten Sinne malerische und urwüchsige Natur. „Da sieht man Dinge, für die andere Leute nach Kanada fliegen“, sagt Lutz Prager. So ist es kein Wunder, dass dem Naturpark gleich zwei Motive im Benefizkalender gewidmet sind.

Dieser ist für 12,90 Euro derzeit an folgenden fünf Stellen im Saale-Orla-Kreis zu finden:

Buchhandlungen Am Markt und Arthur Müller in Pößneck;

Weka-Kaufhaus in Schleiz;

Buchhandlung Am Markt in Bad Lobenstein;

Schloss Burgk.

Zudem kann der Benefizkalender jederzeit unter www.lesershop-thueringen.de bestellt werden.

Das Nützliche mit dem Schönen und etwas Gutem zu verbinden, ist Lutz Prager ein persönliches Anliegen. Seit vielen Jahren gehört er schließlich dem Beirat der Aktion „OTZ hilft“ an, welcher über die zu fördernden Projekte entscheidet. „Ich hoffe, dass möglichst viele Leser Gefallen an unserem Benefizkalender finden und mit einem kleinen Beitrag helfen, unsere Welt ein Stückchen besser zu machen.“