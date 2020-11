Der Zweckverband tagt öffentlich im Augustinersaal in Neustadt.

Der Zweckverband Wasser und Abwasser Orla lud am Dienstagabend in den Neustädter Augustinersaal zur öffentlichen Verbandsversammlung. In der halbstündigen Sitzung beschlossen die 24 anwesenden und stimmberechtigten Bürgermeister aus dem Verbreitungsgebiet den Haushalt für das kommende Wirtschaftsjahr und die Planungen bis 2025.