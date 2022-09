Orlatalgymnasium Neustadt lädt am Freitag zum Schulhoffest ein

Neustadt. Schüler, Lehrer, Eltern und Förderverein stellen die Veranstaltung gemeinsam auf die Beine. Los geht es um 16.30 Uhr.

Zusammenkommen in gemütlicher Atmosphäre und gemeinsam eine gute Zeit haben – das soll am Freitag, 23. September, auf dem Schulhof des Orlatal-Gymnasiums möglich sein, wo ab 16.30 Uhr eine Afterschool-Party steigt. Vorbereitet wird die Veranstaltung gemeinsam von Schülern, Lehrern, Eltern und dem Förderverein des Orlatal-Gymnasiums.

Bestanden hat die Idee zu einem solchen Format schon eine Weile, allerdings mussten Aktivitäten in dieser Richtung erst einmal durch Corona auf Eis gelegt werden. Als im Mai dieses Jahres der Vorstand des Fördervereins neu gewählt wurde, griff dieser den Gedanken wieder auf. „Wir dachten, dass ist ein gutes gemeinschaftliches Projekt. Daher wollten wir das als Anlass nehmen, als Förderverein nach außen aktiv zu werden“, sagt die Vorsitzende Christin Poser. Vor allem sei das Fest aber eine gute Möglichkeit, nach vielen Monaten der pandemiebedingten Distanz, ein neues Wir-Gefühl für alle zu schaffen, gemeinsam Spaß zu haben sowie Interessierte, wieder einmal in die Schule einzuladen. Und für die hoffentlich zahlreichen Besucher haben sich die beteiligten Akteure einiges einfallen lassen.

An Street-Food-Ständen mit selbst zubereiteten Essen kann Süßes und Deftiges geschlemmt werden. Für Unterhaltung sorgen mit Tanzeinlagen die Hip-Hop-Gruppe, die Schüler des Kurses Darstellen und Kunst führen Sketche auf, Musik gibt es außerdem von der Schülerband. Wer möchte kann außerdem an einer der angebotenen Schulführungen teilnehmen oder eine Diashow mit Bildern zum Schulgeschehen genießen.

Gelegenheit gibt es aber auch, selbst aktiv zu werden. Zielsicherheit ist etwa beim Torwandschießen und beim Minigolf gefragt. In der Make-up-Ecke warten bunte Airbrush-Tattoos sowie Tipps und Tricks rund um Simson & Co. an der Moped-Schrauber-Station. Ein Erinnerungsbild kann außerdem in der Fotobox geschossen und mit nach Hause genommen werden. Ausklingen soll das Fest am Freitag gegen 19 Uhr.

Ein Teil der Veranstaltungseinnahmen möchte der Förderverein dafür verwenden, um Sonnensegel, Liegen und Baumpodeste für das Außengelände anzuschaffen. „Ganz nach dem Motto: ‚Auf dem Schulhof, für den Schulhof‘“, so Christin Poser.

Unterstützung bei der Ausrichtung des Festes erhält man außerdem von ortsansässigen Unternehmen, zudem gab es von der Stadt einen finanziellen Zuschuss.

Der Eintritt zur Afterschool-Party ist frei