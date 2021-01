Orlatals erster Ei-Drive-In steht noch in der Werkstatt

Lausnitz bei Neustadt/Weira. Zwischen Kolba und Lausnitz gackern an der Bundesstraße 281 neuerdings die Hühner von Landwirtschaftsmeister Jacob Müller aus Weira unter umfunktionierten Gewächshäusern. Der Grund ist einfach: Die Geflügelpest grassiert und seit Montag muss per Verordnung sämtliches Nutzfedervieh im Saale-Orla-Kreis von den wildlebenden Tieren getrennt werden. „Meine 400 Hühner stört's nicht. Im Gegenteil: Denn Schnee, Regen und gleisende Sonne mögen sie nicht so“, sagt er. Die Abdeckung ist lichtdurchlässig, schützt vor Wind und Wetter und für Frischluft sei zudem auch gesorgt. Er ergänzt: „Im Schnee finden sie weniger Futter. Auf den Heuballen unter der Plane gibt’s noch täglich eine Fuhre voll Weizen oben drauf.“ Die Abdeckung soll noch verschönert werden und ganzjährig bleiben, denn diese bietet Schatten im Hochsommer. Dann können die Tiere problemlos herumflitzen, mal Sonne tanken, aber auch vor Regen und Schnee flüchten.

Verbringen die Tiere in den kalten Monaten lieber ihre Zeit in den mobilen Hühnerställen, können sie nun auch unter den schützenden Planen draußen im Heu scharren. Denn die gackernden Viecher brauchen Beschäftigung, wie der 32-Jährige weiß. Übrigens: Dass die Tiere weniger Eier bei den derzeitigen Temperaturen um die Null Grad legen, wie gemeinhin behauptet, könne Müller nicht beobachten.

Scheibe runter, Eier kaufen

Seit mehr als einem Jahr sind die mobilen Hühnerställe auf der Teure zu erblicken, der längst angekündigte Ei-Drive-In steht allerdings noch immer nicht an seinem Platz. Das Platzhalter-Auto, wo per Vertrauenskasse frische Eier und seit dem Sommer auch handgemachte Nudeln gekauft werden können, parkt seit jeher dort. Aber der Anblick täuscht, wie Müller sagt, die Bodenplatte ist unter dem Fahrzeug, das fast fertig gezimmerte Häuschen steht noch in der Werkstatt von Holzbauer Johannes Kremer in Neustadt. „Die Handwerker haben gerade viel zu tun“, erklärt er die Verzögerung. Er hofft, dass es nur noch wenige Wochen dauert bis das hölzerne Konstrukt an Ort und Stelle steht. Das Drive-In-Konzept erklärte er vor etlichen Monaten mal so: „Kurz anhalten, Scheibe runter, Eier kaufen.“ Es soll schnell und unkompliziert zugänglich sein, den heutigen Angewohnheiten der Kunden angepasst. Dazu ziert ein witziges Logo die Hühnerställe. Das Geschäftsmodell konnte bislang aufgehen, denn die Nachfrage war im Frühjahr hoch, ein zweiter gackernder Haufen wurde deshalb angeschafft. Im Sommer blieben aber etliche Eier liegen und so ließ er aus den übrigen Nudeln produzieren. „Die gehen gut“, kommentiert er.

Das ist aber längst noch nicht alles. Der selbstständige Landwirt hat in diesem Jahr noch einiges vor: „Ich befinde mich gerade in der Zertifizierungsphase zum Biobetrieb“, sagt Müller. Denn neben den Hühnern leben noch etwa 30 Mutterkühe auf Grünland in der Umgebung, vier Pferde, ein paar Ziegen, die gewöhnlich auf die Hühner aufpassen, die eine oder andere Katze und etliche Gänse – natürlich momentan eingehaust – auf dem Hof in Weira. Noch jedenfalls. Der dreifache Familienvater hat kürzlich ein Gehöft in Krobitz erworben, auf dass man mit den Tieren im Sommer umziehen will. Dort wird momentan ein bereits genehmigter Mutterkuhstall errichtet. Ein eigenes Schlachthaus darf er dort auch betreiben und plant dazu noch einen Hofladen, wo er seine landwirtschaftlichen Erzeugnisse direkt vermarkten will.