„Paganini der Orgel“ in der Pößnecker Stadtkirche

Am Dienstag, den 06. Juli 2021 um 19.30, ist der aus Mailand stammende und nun auf Sizilien lebende Paolo Oreni zu Gast in der Stadtkirche St. Bartholomäus in Pößneck.

Pößneck. In der Reihe „Thüringer Orgelsommer“ sind die „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky in einer Transkription für die Orgel zu hören.

Am Dienstag, 6. Juli, um 19.30 Uhr ist der aus Mailand stammende und auf Sizilien lebende Paolo Oreni zu Gast in der Pößnecker Stadtkirche. Der Orgelvirtuose, auch der „Paganini der Orgel“ genannt, habe viel Freude daran, auf verschiedenen interessanten Orgeln in zahlreichen Ländern zu spielen, teilt der Pößnecker Kantor Cornelius Hofmann mit. „Die vielfältige Thüringer Orgellandschaft mit ihrem weltweit einmaligen Bestand an historischen Instrumenten führt ihn deshalb immer wieder auf Konzertreisen in unsere Gegend.“

In diesem Jahr hat er die „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky in einer Transkription für Orgel im Gepäck, die er „in seiner gewohnt temperamentvollen, italienischen Art auf einer der größten und bedeutendsten romantischen Orgel Thüringens zu Gehör bringen wird“, so Cornelius Hofmann weiter. Er zitiert die „Süddeutsche Zeitung“, die Paolo Oreni so beschrieb: „Ein junger italienischer Künstler, hoch begabt, ein wirkliches Wunder der Technik mit unerreichter Präzision.“

Seit 15 Jahren Meisterklassen-Dozent

1979 geboren, gibt Paolo Oreni jährlich etwa 100 Konzerte in Italien und anderen Ländern von Ost- über West- bis Nordeuropa, aber auch etwa in Israel. Er ist Träger einiger Auszeichnungen. Seit 2006 ist er im Auftrag der Diözese München Meisterklassen-Dozent für Improvisation und Orgelrepertoire von Bach bis zu moderner Musik.

Das Pößnecker Konzert findet im Rahmen des 30. Thüringer Orgelsommers statt. Das Festival veranstaltet zwischen dem 26. Juni und dem 25. Juli insgesamt über 50 Konzerte im gesamten Freistaat.

Aufgrund des immer noch einzuhaltenden Infektionsschutzes ist die Sitzplatzanzahl in der Stadtkirche reduziert. Plätze können unter konzertreihe@orgelsommer.de oder Telefon 01 57/382 88 796 reserviert werden. Die Besucher sollten eine Maske mitbringen.

Konzertkarten gibt es ausschließlich an der Abendkasse.