Willy Jobst und Anja Wagner vom Bildungswerk Blitz sowie SV Blau-Weiss ‘90 Neustadt Jugendtrainer Steffen Engler (von rechts), freuen sich schon auf das Parkfest am Dienstag im Stadtpark in Neustadt.

Parkfest in Neustadt am internationalen Kindertag

Neustadt. Der Aktionstag steht in Neustadt im Zeichen der Kinderrechte. Auf einem Erlebnisparcours kann man sich dem Thema spielerisch nähern

Ein Parkfest wird in diesem Jahr in Neustadt am internationalen Kindertag gefeiert. So wird am Dienstag, 20. September, von 13 bis 18 Uhr in den Stadtpark eingeladen. Die Veranstaltung, die gemeinsam vom Bildungswerk Blitz, dem SV Blau-Weiss ‘90 Neustadt, dem Jugendamt des Landratsamtes Saale-Orla und der Stadt Neustadt veranstaltet und durch die Partnerschaft für Demokratie im Saale-Orla-Kreis gefördert wird, steht ganz im Zeichen der Kinderrechte. Und die können an dem Aktionstag auf spielerische Weise erfahren werden, kündigt Willy Jobst von Blitz an.

Aufgebaut sein werden insgesamt zehn verschiedene Stationen, die für jeweils ein Kinderrecht stehen. So geht es etwa an der Socceranlage um das Recht auf „Spiel und Freizeit“, beim Gestalten von Buttons um die „Freie Meinungsäußerung und Beteiligung“, das Recht auf „Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung“ wird durch Blindenfußball in den Fokus gerückt. Für den Tag wird es einen Laufzettel geben, auf dem sich für jeden absolvierten Halt auf dem sportlichen Erlebnisparcours ein Stempel oder eine Unterschrift geholt werden kann. „Wer alle Stationen durchlaufen hat, kommt am Ende in die Lostrommel und hat die Möglichkeit, einen Preis zu gewinnen“, sagt Steffen Engler, Jugendtrainer beim SV Blau-Weiss ‘90 Neustadt. Die Tombola wird gegen 17 Uhr starten.

Für Spaß ist auch noch darüber hinaus im Stadtpark gesorgt. Es kann sich unter anderem auf der Fußballhüpfburg ausgetobt, mit einem Airbrush-Tattoo verziert, auf der Slackline balanciert oder Crossboule gespielt werden. Waffeln, Zuckerwatte, Bubble Tea und alkoholfreie Cocktails warten an der Rambazam-Bar. Im Jugendhaus „Anne Bahnschien“ führt außerdem der Kinderschutzdienst „Huckepack“ durch eine Kinderrechteausstellung.