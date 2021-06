Meine Meinung Passt mir nicht in den Kram

Marcus Cislak zur Abwasser-Entsorgung im Orlatal.

Oft fällt es schwer, das große Ganze zu sehen. Mancher kann kaum über seine eigene Nasenspitze, vielleicht gerade noch so bis zum eigenen Gartentor blicken. Um im Bilde zu bleiben: In Sachen Abwasser zählen oft nur die eigenen Befindlichkeit, die nur bis zum Gartentor reichen, denn dahinter übernimmt der kommunale Entsorgungsverbund die menschlichen Hinterlassenschaften. Egal ob per Lkw oder Rohr. Vielleicht werden sie biologisch geklärt, doch der Schlamm muss trotzdem regelmäßig entsorgt werden.

Es ist schon zum Verrücktwerden, jeder will seine eigene Lösung. Der Nachbar mag seine alte Drei-Kammer-Lösung aus DDR-Zeiten nach dem Motto „Funktioniert doch seit Jahrzehnten“, der andere Nachbar mag ein Rohr haben, wo der Mist möglichst problemlos abfließen kann, und der Nachbar gegenüber schimpft, weil sein Grundstück so tief liegt, dass er noch eine selbstfinanzierte Pumpenanlage bauen muss. Ich zitiere dann gern einen schlauen Mann, der mir mal das sagte: „Abwasserentsorgung ist kein basisdemokratisches Happening.“

Sollte es aber sein, finden einige, wenn ihre Steuergelder zur Finanzierung von Abwasseranlagen verwendet werden, die einem nicht in den Kram passen. Es allen Recht machen, kann der Entsorger aber nicht. Und so wird das neue Konzept des Zweckverbandes Orlawasser wieder einige auf die Palme bringen.

