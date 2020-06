Personalrochade in aller Stille beim Zweckverband Abfallwirtschaft mit Sitz in Pößneck

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Personalrochade in aller Stille beim Zweckverband Abfallwirtschaft mit Sitz in Pößneck

An der Spitze des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla mit Sitz in Pößneck ist es in aller Stille zu einem gewissen Generationswechsel gekommen. Darüber informierte jetzt Michael Modde, Vorsitzender des Zweckverbandes, auf Nachfrage.

Demnach bilden Rainer Siegmund, seit sechs Jahren Abteilungsleiter Finanzen, und Sven Rüdrich, seit einem knappen Jahr Abteilungsleiter Abfallwirtschaft, eine kommissarische Geschäftsleitungs-Doppelspitze. Diese Lösung gelte seit dem 21. April und zunächst bis zum 31. Januar 2021.

Der langjährige Geschäftsleiter Paul Cichonski sei für den Rest seiner noch knapp achtmonatigen Vertragszeit freigestellt und soll zu gegebener Zeit angemessen verabschiedet werden. Der stellvertretende Geschäftsleiter Heiko Schmidt konzentriere sich auf seine Aufgaben als Abteilungsleiter Technik.

Spontane Bewährung in der heißen Phase der Coronakrise

Wie kam es denn zu dieser Personalrochade? In der heißen Phase der Coronakrise sei Cichonski „ernsthaft krank“ gewesen, während Schmidt privat im Ausland festgesessen habe, so Modde. Siegmund und Rüdrich hätten sich der Vielzahl notwendiger Entscheidungen angenommen und etwa in kürzester Zeit eine Müllmarken-Internetverkaufsstelle eingerichtet, „die von den Bürgern sehr gut angenommen wird“, so der Zweckverbandsvorsitzende. Schon zuvor hätten Siegmund und Rüdrich einen „Willen zu neuen Wegen“ gezeigt.

So habe es sich angeboten, den beiden Kaufleuten übergangsweise die Geschäftsleitung zu übertragen, zumal Cichonski nach der überstandenen schweren Erkrankung als Corona-Risikopatient gelte, was der Arbeitgeber zu bedenken habe. Schmidt habe sich nach einem „guten Gespräch“ (Modde) bereit erklärt, den Weg für die kleine Führungsreform frei zu machen.

Diesen Personalien hätten die Landräte Thomas Fügmann (CDU, Saale-Orla) und Marko Wolfram (SPD, Saalfeld-Rudolstadt) in Vertretung der beiden Zweckverbands-Gebietskörperschaften zugestimmt, so Modde. Wie es nach dem 31. Januar 2021 weitergeht, soll „rechtzeitig“ entschieden werden. Der Verbandsvorsitzende würde sich jedenfalls ein zeit- und kostenaufwendiges Verfahren sparen.

Die Doppelspitze hat, wie sie im Gespräch mit dieser Zeitung zu verstehen gibt, jedenfalls nicht nur für die wenigen Monate der Interimszeit Pläne. So wollen Siegmund und Rüdrich gemeinsam mit ihren Mitarbeitern beispielsweise „Missstände in der EDV beseitigen“. Hier sei zum einen das „papierlose Büro“ ein Ziel. Zum anderen diene die verbandsinterne Digitalisierung der Verabschiedung vom leidigen Müllmarkenwesen, wobei die elektronische Verwaltung der Abfallbehälterleerung frühestens ab 2023 eingeführt werden könne.

Bürgerfreundlichere Wertstoffhöfe, niedrigere Grundgebühren

Siegmund hat sich eine Senkung der Müllgrundgebühren auf die Fahnen geschrieben. Ihm schwebt ein Modell vor, das sich stärker am individuellen Verbrauch orientieren und Mülltrennung wieder lohnenswerter machen soll.

Rüdrich will die Wertstoffhöfe „bürgerfreundlicher gestalten“. So soll man früher oder später Termine auf den Abfallsammelstellen online buchen können, gegebenenfalls auch Termine mitten in der Nacht, damit sich Wartezeiten erledigen.

Was ist mit der Pößnecker Deponie Wiewärthe, die derzeit theoretisch nur noch bis Ende dieses Jahres betrieben werden darf?

Die Entwicklungen im Planfeststellungsverfahren zur Laufzeiterweiterung der Deponie mit den demnächst stattfindenden Anhörungen im Pößnecker Schützenhaus verfolgen Siegmund und Rüdrich anscheinend gelassen. Zum einen stellen sie fest, dass der Mülleinbau auf der Wiewärthe nicht von jetzt auf gleich gestoppt werden könne, egal wie die oberbehördliche Laufzeitentscheidung ausfalle. Zum anderen sehen sie ein, dass im Verhältnis zur Deponiegegner-Bürgerinitiative „kommunikativ manches auf der Strecke geblieben“ sei. Sowohl deponiebau- als auch kommunikationstechnisch haben Siegmund und Rüdrich, wie sie zu verstehen geben, Ideen für eine bessere Nachbarschaft in Pößneck-Nord. Die könnten in den für den 23. und 24. Juni neu terminierten Anhörungen zur Sprache kommen.