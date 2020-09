Peuschen: Finanzspritze trotz ärgerlicher Vorgehensweise des Trägers

Peuschen. In der Kindertagesstätte Flohkiste in Peuschen baute Lebenshilfeverein die Küche ohne Wissen der Gemeinde um

„Man hätte uns schon mal Bescheid geben können“, kommentiert der Peuschener Bürgermeister Stefan Fröhlich eine längst abgeschlossene Baumaßnahme in der Kindertagesstätte Flohkiste, welche in Trägerschaft der Lebenshilfe Schleiz-Bad Lobenstein e.V. ist. Dass man schon mit der Sanierung der Küche begonnen habe und dann auf finanzielle Hilfe warte, stieß einigen Mitgliedern in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Peuschen sauer auf.

Der Kita-Träger baute im gemeindeeignen Gebäude für 11.634 Euro und bat nun die Kommune um finanzielle Hilfe, weil ein Loch von über 5000 Euro klafft. Besonders glücklich ist man freilich nicht darüber, gewährte aber per einstimmig gefassten Beschluss eine außerplanmäßige Ausgabe von immerhin 3000 Euro.

Das Gemeindeoberhaupt teilte weiter mit, dass sich der Lebenshilfe-Verein 2019 zweimal erfolglos um Lottomittel in Höhe von 5000 Euro bewarb. „Am 10. Juli wurde erstmals der Zuschuss abgelehnt, am 9. August nochmal“, erklärte er in der Sitzung. Einerseits freue sich der Gemeinderat, dass mit der Sanierung in die Zukunft des Gebäudes investiert werde, andererseits ärgert man sich über die Art und Weise. So griff die Baufirma dabei in die Elektrik des Hauses ein, die Kommune hätte sich gewünscht, dass Experten aus der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück baubegleitend anwesend sind.

Noch ausstehende 2000 Euro

Es sei außerdem zu bedenken, dass bei der Küchenraumsanierung die Decke unbeachtet blieb. „Damit die Küche fertig ist“, wie Fröhlich sagt. Ein Gemeinderatsmitglied merkte an, dass man das vielleicht im nächsten Jahr angehen könne.

Die noch ausstehenden 2000 Euro waren nicht Bestandteil des Gemeinderatsbeschlusses. Über diese weitere Finanzhilfe wolle man in der kommenden Haushaltsperiode entscheiden, ergänzte der Bürgermeister.