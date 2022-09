Pflaumenmus ist in Topoloveni mindestens so heilig wie in Pößneck die Berggoldschokolade

Pößneck. Pößneck schließt am Sonntag, 2. Oktober, eine Städtepartnerschaft mit Topoloveni: Ein paar Hintergründe zur rumänischen Stadt in der historischen Walachei.

Der Pößnecker Stadtrat hat am 15. September einer Initiative von Bürgermeister Michael Modde (parteilos) stattgegeben und einstimmig die Städtepartnerschaft mit Topoloveni in Rumänien beschlossen. „Das ist ein sehr gutes Zeichen, vielen Dank!“, sagte Modde vor dem erstmals seit langer Zeit vollzählig tagenden kommunalen Parlament. Der Städtepartnerschaftsvertrag soll am Sonntag, 2. Oktober, in einem um 10 Uhr beginnenden Festakt im Pößnecker Schützenhaus besiegelt werden.

Topoloveni – man spricht es Topolowenj aus – liegt in der historischen Walachei und ist zumindest nach dem Maßstab der urkundlichen Ersterwähnung von 1421 rund 200 Jahre jünger als Pößneck. An die jeweilige Eisenbahn mit den entsprechenden wirtschaftlichen Auswirkungen wurden die beiden Orte fast zeitgleich 1871 und 1872 angeschlossen. Allerdings wurde Topoloveni erst 1968 zur Stadt erklärt, Pößneck ist das seit 1324.

Kulinarischer Botschafter

Neben Betrieben der Lebensmittel-, Kunststoffverarbeitungs- und Kfz-Zulieferindustrie ist in der 10.400 Einwohner zählendem rumänischen Stadt (Pößneck: zirka 12.000 Einwohner) die Landwirtschaft noch ein prägender Wirtschaftszweig. Wird hier die Berggoldschokolade hochgehalten, ist drüben der Pflaumenmus namens „Magiun de Topoloveni“ ein kulinarisch süßer Botschafter, der auf EU-Ebene genauso geschützt ist wie die Thüringer Rostbratwurst und überall dorthin exportiert wird, wo sich Rumänen niederlassen, also nennenswert auch nach Deutschland.

Ist die Pößnecker Einwohnerzahl zuletzt vor allem durch die Niederlassung ukrainischer Kriegsflüchtlinge wieder gewachsen, pendelt sich die demografische Entwicklung von Topoloveni eher durch den Zuzug junger Familien aus der ländlichen Umgebung der Stadt ein, wie Bürgermeister Gheorghiţă Boţârcă in einem Telefonat mit dieser Zeitung ausführte. „Es trägt Früchte, dass wir in neue Wohnungen und in die Sanierung unserer alten Blocks, in die Bildung, ins Gesundheitswesen, in die öffentliche Sicherheit investiert haben“, sagte das rumänische Stadtoberhaupt.

So hat Topoloveni zwar kein Krankenhaus wie Pößneck, die Stadt ist aber Trägerin gleich zweier Lyzeen beziehungsweise eines allgemein- und eines berufsbildenden Gymnasiums, die man praktisch von der Vorschule bis zum Abitur ohne Einrichtungswechsel besuchen kann. Die Stadtpolizei von Topoloveni ist zwar eine Regierungsdienststelle, als lokale Ordnungsbehörde per Gesetz allerdings gehalten, nicht zuletzt im Auftrag der Kommunalverwaltung zu wirken.

Amtszeit-Rekordhalter

Zählt in Pößneck der Stadtrat 25 Mitglieder inklusive Bürgermeister in sechs Fraktionen, kommt das kommunale Parlament von Topoloveni mit 15 Frauen und Männern inklusive Stadtoberhaupt in drei politischen Blöcken aus. Dort hat die Sozialdemokratische Partei mit neun Sitzen die absolute Mehrheit und ihr gehört auch Boţârcă an. Dieser ist in Rumänien übrigens Amtszeit-Rekordhalter: Ende 1989 in den Tagen des Umsturzes durch die damaligen Umstände an die Spitze der Stadtverwaltung gekommen, ist er seither achtmal für jeweils vier Jahre, aktuell bis 2024, in der Funktion bestätigt worden. Amtsmüde scheint der Harley-Davidson-Fahrer mit seinen 68 Jahren nicht zu sein. Die beiden übrigen Parteien im Stadtrat von Topoloveni sind die Nationalliberalen und die eher konservativen Grünen.

Topoloveni versteht sich als familienfreundliche Stadt und Sinnbild dessen ist die im Jahr 2000 aufgestellte Bronze-Plastik „Die Familie“ des aus der Gegend stammenden avantgardistischen Bildhauers Gheorghe Iliescu-Călineşti (1932-2002. Foto: Marius Koity / OTZ-Archiv

Kontakte ins 1650 Straßenkilometer entfernte und 100 Kilometer nordwestlich von Bukarest liegende Topoloveni gibt es seit 2016, als Pößnecker Musikschüler um Jugendorchesterleiter Daniel Vlad in der südrumänischen Stadt überaus freundlich empfangen und versorgt wurden. 2017 gab es großen rumänischen Besuch zum Pößnecker Stadtfest und 2018 beim Gegenbesuch stellte Modde im Rathaus von Topoloveni erstmals den Gedanken einer Städtepartnerschaft in den Raum. Für Pößneck ist es die fünfte, für Topoloveni die erste kommunale Verbindung dieser Art.

Außenministerium redet mit

Der dortige Stadtrat habe die „Verbrüderung“, wie es in Rumänien heißt, gleich nach Kenntnisnahme des in Pößneck formulierten zweisprachigen Städtepartnerschaftsvertrages ohne Änderung einstimmig begrüßt, informierte Boţârcă. Internationale Kontakte staatlicher Stellen müssen in Rumänien vom Außenministerium nach Prüfung genehmigt werden und auch diese bürokratische Hürde sei vor wenigen Tagen übersprungen worden.

„Städtepartnerschaften leben vom persönlichen Engagement“, sagte Modde im Pößnecker Stadtrat. Genau da ist der Pößnecker Musikschulfördervereinsvorsitzende Stefan Blecks so etwas wie ein Vorreiter. „Zum dritten Mal seit 2016 hatte ich jetzt die Möglichkeit, in dieses wundervolle Land Rumänien mit dieser unglaublichen Gastfreundschaft zu fahren“, berichtete er Ende der vergangenen Woche in einer Mail aus Topoloveni.

Erstes konkretes Projekt

Dort war er gemeinsam mit fünf Saalfelder Freunden unter anderem Gast der städtischen Folkloretanzgruppe, die die Deutschen zu einem Festival zu Ehren des rumänischen Schäfer-Berufsstandes mitgenommen hatte. Blecks: „Der Aufritt der vielen Folkloregruppen hat uns ebenso wie die Freude der vielen jungen Menschen begeistert. Für uns war es ein einmaliges Erlebnis und der Wunsch ist groß, dass diese Reise nicht die letzte bleibt.“ Die Ostthüringer wurden außerdem vom Bürgermeister zu einem rumänischen Abend empfangen.

Als Dank für die Gastfreundschaft haben Blecks und seine Begleiter nach einer Anregung Vlads und mit der Unterstützung des Bürgermeisters eine offizielle Patenschaft für ein Hausbauprojekt übernommen, das einer jungen Frau und ihrem Kleinkind dienen soll. „Ein Vertrag wurde unterzeichnet und wir konnten 800 Euro als Starthilfe übergeben. Dabei soll es nicht bleiben, wir werden das Projekt weiter begleiten und auch mit Spenden unterstützen“, resümierte Blecks.

In Pößneck wird am Freitag eine 22-köpfigen Delegation aus Topoloveni eintreffen. „Wir bringen Kostproben der rumänischen Küche und Kultur mit – seien Sie gespannt!“, lädt Boţârcă an seinen Stand auf dem Pößnecker Städtepartnerschaftsmarkt vom Samstag, 1. Oktober, ab 14 Uhr ein.

Unter www.orasultopoloveni.ro findet man auch in deutscher Sprache Informationen über die Stadt.