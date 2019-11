Pflege der Lebensadern des Waldes

„Wege sind die Lebensadern für unsere Wälder“, sagt Sören Sterzik, Leiter des Forstamtes Neustadt. Rund 13.000 Kilometer umfasst das Lkw-Wegenetz in Deutschlands Wäldern, etwa 5400 Kilometer entfallen davon auf Thüringen. Um die Erhaltung, Pflege und Instandsetzung zu planen, wird in einem dreijährigen Rhythmus eine Wegeinventur der ganzjährig befahrbaren Lkw-Wege durchgeführt, so wie derzeit in allen Eigentumsformen im Bereich des Forstamtes Neustadt durch das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha. Bei dieser werden verschiedene Daten erhoben, die den zum Aufnahmezeitpunkt vorhandenen Wegezustand charakterisieren. „Das Wegeinformationssystem ist das wichtigste Informations- und Arbeitsmittel im Bereich der Walderschließung“, erklärt Sören Sterzik. Dieses diene als Planungs- und Steuerungselement für den Staatswald, für hoheitliche Aufgaben und forstliche Förderung. „Thüringen ist vorbildlich, was die Erfassung und den Umgang mit diesen Daten betrifft“, sagt Sören Sterzik. Etwa seit 15 Jahre werde regelmäßig eine solche Wegeinventur vorgenommen.

Im Oktober wurde mit den Vorbereitungen im Bereich des Forstamtes in Neustadt begonnen, seit etwa zwei Wochen sind die Inventurbeauftragten mit den entsprechenden Revierförstern im Wald unterwegs. Zwei weitere Wochen wird die Datenerhebung noch in Anspruch nehmen. „Die festgestellten Defizite werden im nächsten Jahr dann schrittweise behoben“, erklärt Sören Sterzik. Ziel der Wegeinventur ist es, die ganzjährige Befahrbarkeit sowie eine gute Nutzung aller Wege zu gewährleisten, ebenso eine Übersicht über den Zustand zu erhalten. Darüber hinaus dienen die erhobenen Daten als Grundlage für die Wegebauplanungen, strategische Entscheidungen, für Haushaltsplanungen sowie für Bilanzermittlungen. Auch soll damit die Rettungskette und der Waldbrandschutz gesichert werden.