Pflegedienst wirbt für mehr Verständnis

„Die Mitarbeiter sind an der Belastungsgrenze“, sagt Ricarda Böhme, Chefin des gleichnamigen privaten Pflegedienstes. Vier der insgesamt 52 Angestellten sind in der Corona-Testphase, befinden sich zwar nicht in Quarantäne, warten allerdings in den heimischen vier Wänden auf die Ergebnisse. Eine der 45 Bewohner in der Neustädter Einrichtung befinde sich aktuell noch in der Quarantäne, sei aber genau wie zwei andere Mitarbeiter des Pflegedienstes negativ getestet worden. Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

Man halte sich an die üblichen Hygienevorschriften, wie Seife, Desinfektionsmittel, Mundschutz, Kleidung und Handschuhe. „Wir müssen mit den Materialien sparsam umgehen“, so Böhme und ergänzt stellvertretend für andere Pflegedienste: „Damit haben alle anderen auch zu kämpfen.“ Ab der kommenden Woche werden die Materialien knapp. Desinfektionsmittel beziehe man wegen der bekannten Engpässe mittlerweile von einer Apotheke, welche dieses nur in größeren Behältern liefern. „Wir füllen sie in unsere kleineren, taschengroßen Fläschchen um“, beschreibt sie die die gelebte Praxis, die so eigentlich nicht üblich sei. Die Behälter müssten eigentlich entsorgt werden, doch man habe schlicht keine andere Wahl. Täglich wechseln die Pflegekräfte zudem ihre Schutzkleidung. „Der Wäschelieferant kann aus logistischen Gründen nur einmal in der Woche kommen, das reicht bei weitem nicht aus. Deshalb waschen wir unsere Sachen selbst“, so die Chefin, bei 60 Grad und mit normalem Waschmittel. Sich für drei PackungenToilettenpapier erklären Die Materialien der Pflegekräfte werden knapp. Foto: Marcus Cislak Mehr Verständnis wünscht sich Ricarda Böhme für ihre Mitarbeiter, die viel leisten würden. Die Anerkennung vermisse sie zum Beispiel wenn ihre Mitarbeiter in den Supermärkten das Notwendigste für die Bewohner erwerben. „Die Pflegekräfte kaufen unter anderem eine Menge Toilettenpapier ein, das ist aber sonst auch so.“ Sie nennt Zahlen: „Im Durchschnitt sind es drei Packungen für elf Bewohner pro Woche.“ Die Mitarbeiter müssten sich jedes Mal erklären. Wegen diesen Erfahrungen gehen diese neuerdings mit besonders beschrifteten Einkaufslisten in die Geschäfte, die sie als Pflegekräfte ausweisen. Innerhalb der Einrichtung dürfen die zum Teil Demenzkranken keine Mahlzeiten gemeinsam mehr einnehmen, Spaziergänge in den Grünanlagen sind, wenn überhaupt, nur noch allein möglich. Die meisten Pflegebedürftigen zeigen sich jedoch einsichtig, ob der coronabedingten Einschränkungen. Und doch: Das stark eingeschränkte Sozialleben bereite einigen Bewohnern Probleme, weiß Stephanie Külz, Teamleiterin der ambulanten Pflege. Sie wünsche sich, dass zumindest die Angehörigen öfter mal zum Telefon greifen und mit ihren Verwandten reden. „Selbst das ist eher selten der Fall“, sagt sie betrübt. Notfallplänewurden erarbeitet Viele werden freilich auch von ihren Enkeln besucht. Doch das sei derzeit nicht möglich, denn Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nicht mehr ins Haus, wie Ricarda Böhme sagt. Besucher mit den üblichen Krankheitssymptomen wie Husten und Schnupfen werden ebenfalls nicht die Einrichtung in Neustadt gelassen. Zum Schutz der Mitarbeiter, Besucher und natürlich auch der Bewohner rate man grundsätzlich den Angehörigen eher von Besuchen ab, auch wenn natürlich die ambulante Pflege der Bewohner auf eben deren Mitarbeit angewiesen ist – besonders im Notfall. Die Pflegedienstleiterin Antje Krämer habe bereits Pläne dafür erarbeitet. Ricarda Böhme erklärt: „Wenn unsere Mitarbeiter erkranken oder für die Betreuung der eigenen Angehörigen ausfallen, sind wir um so mehr auf die Familienmitglieder angewiesen.“ Doch dann erhöhe sich der eigentlich unerwünschte Besucherstrom von Außen und vermehre die Gefahr von Infektionen. „Das ist ein echtes Dilemma“, kommentiert sie.