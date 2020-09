Krankenhaus-Verwaltungsdirektor Markus Bunzel sowie die WBG-Geschäftsführer Christoph Wagner und Ulrich Heberger (von rechts). Die WBG Wohnstift Betriebsgesellschaft mbH aus dem rheinland-pfälzischen Maxdorf will im Haus C des Kreiskrankenhauses Schleiz eine Pflegeeinrichtung schaffen.

Pflegeheim-Pläne für Flügel C des Schleizer Krankenhauses

Die WBG Wohnstift Betriebsgesellschaft mbH aus dem rheinland-pfälzischen Maxdorf will im Haus C des Kreiskrankenhauses Schleiz eine Pflegeeinrichtung schaffen. Am Montag stellten die WBG-Geschäftsführer Christoph Wagner und Ulrich Heberger sowie Krankenhaus-Verwaltungsdirektor Markus Bunzel ihre Pläne den Klinikmitarbeitern und anschließend der Presse vor.