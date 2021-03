Pößneck: Ab 8. März Ampeln auf der Bundesstraße

Die abgenutzte Fahrbahnübergangskonstruktion am östlichen Ende der Bundesstraßenbrücke in Pößneck, vom Laien lediglich als Rille wahrnehmbar, soll ab 8. März 2021 instandgesetzt werden.

Pößneck. Die Schäden an der Bundesstraßenbrücke in Höhe Pößneck-Köstitz werden endlich beseitigt, die Zeiten mit Tempo 30 auf der B 281 sind also bald vorbei.

Die Ende 2019 festgestellten Schäden an der Bundesstraßenbrücke in Höhe Pößneck-Köstitz sollen ab 8. März behoben werden. Ursprünglich sollte die Instandsetzung der sogenannten Fahrbahnübergangskonstruktion am östlichen Ende der Brücke am 1. März beginnen. Die etwa 90.000 Euro teuren Bauarbeiten wurden vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Region Ost, besser bekannt als Straßenbauamt Ostthüringen, an die Streicher Tief- und Ingenieurbau aus Jena vergeben.