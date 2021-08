Pößneck: Aktionen zur Unterstützung von Hebammen

Pößneck/Schleiz. Bündnis 90/Die Grünen haben Aktionen in Pößneck und Schleiz gestartet, um auf Problemlage der Hebammen und der Geburtshilfe aufmerksam zu machen.

In Pößneck findet heute ab 9 Uhr die Aktion „Hebammen stärken, Geburtshilfe sichern!“ statt. In der Breiten Straße will der Landesverband Thüringen von Bündnis 90/Die Grünen auf die Unterversorgung im ländlichen Raum aufmerksam machen – sowohl in der Geburtshilfe als auch bei den freiberuflichen Hebammen. An der Veranstaltung werden unter anderem die Grünen-Landessprecherin Ann-Sophie Bohm und Susanne Martin, Direktkandidatin der Partei im Bundestagswahlkreis 195, teilnehmen.

Ann-Sophie Bohm erklärt vorab: „Hebammen sind für die gute Versorgung und Begleitung von Familien essenziell! Doch in Thüringen gibt es immer weniger, mancherorts sind fast keine freien Hebammen mehr zu finden. Gerade im ländlichen Raum wird die Versorgung immer knapper. In Thüringen schließen zudem immer mehr Geburtsstationen – wie kürzlich in Schleiz. In den noch bestehenden Kreißsälen kommt es immer öfter zu Unterversorgung und viel zu wenige Hebammen müssen viel zu viele Gebärende betreuen. Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung, insbesondere in Kliniken, denkt jede vierte Hebamme darüber nach, ihren Beruf aufzugeben. Das kann so nicht weitergehen!“

Heute ab 10.30 Uhr findet dieselbe Aktion auch auf dem Neumarkt in Schleiz statt.