Pößneck: Dokumentation zum 50-Jährigen von Rotasym

Blick auf das Rotasym-Gelände in Pößneck am 26. November 2004, vor den großen Abrissen.

Vor gut drei Monaten offenbarte der Pößnecker Heimatkundler Karl Ernst, dass er gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe an einer Geschichte des einst stadtbildprägenden Wälzlagerwerkes Rotasym arbeite. Über die OTZ hatte er Menschen aus der Region aufgerufen, an der Dokumentation mitzuwirken. Was ist daraus geworden?

"Nach dem Aufruf haben sich auf verschiedenen Wegen knapp fünfzehn ehemalige Mitarbeiter von Rotasym bei uns gemeldet", berichtet Karl Ernst. Die Hoffnung auf Foto-Überraschungen aus privaten Archiven hätte sich zwar nicht ganz erfüllt. Dafür habe man die bereits zusammengetragenen Daten und Fakten mit zusätzlichen Informationen und einer Reihe persönlicher Erinnerungen ergänzen können. Bislang unveröffentlichtes Material werde man insbesondere zum letzten Abschnitt der Rotasym-Geschichte anbieten können.

Erste Folge wird voraussichtlich im März veröffentlicht

Die Dokumentation soll in drei Teilen in den nächsten drei Heften der "Pößnecker Heimatblätter" veröffentlicht werden. Die reich illustrierten Folgen werden voraussichtlich jeweils um die zwanzig Seiten lang sein. Das Heft 1/2021 der Vierteljahresschrift mit dem ersten Teil der Serie wird voraussichtlich im März erscheinen.

Die Arbeitsgruppe Rotasym bilden ehemalige Führungskräfte und weitere Mitarbeiter des Wälzlagerwerkes. Neben Otto Woggon und Günter Zaake hätten sich bei der Ausarbeitung der Dokumentation vor allem Herbert Grau, Manfred Steiner, Herbert Viktor und Gerd Zurhoff verdient gemacht.

Anlass der Serie ist die Gründung des Volkseigenen Betriebes Rotasym vor fünfzig Jahren. Nach gut 20-jähriger Existenz, Ende 1991, war das Wälzlagerwerk schon Geschichte.

Turmhaube am Kreisverkehr, Säulen an der Kotschaubrücke

Der metallverarbeitende Betrieb ersetzte um 1970 binnen weniger Jahre große Teile der jahrhundertealten Textilindustrie in Pößneck. Im Stadtbild wird daran an zwei Stellen erinnert – am Bundesstraßen-Kreisverkehr, wo die ehemalige Turmhaube von Siegel & Schütze/Rotasym nachts mittlerweile angestrahlt wird, und länger schon an der Kotschaubrücke im Gottesackerkirchenpark, wo sechs guss­eiserne Säulen stehen, die nacheinander Werkhallen von Fischer & Seige, der Volltuchwerke und von Rotasym getragen haben. Unmittelbar dem einstigen Volkseigenen Betrieb ist eine kleine Erinnerungstafel am Bernhard-Siegel-Platz gewidmet. Der Kleindembacher Freizeitmaler Dieter Beck hat das Thema Rotasym in einigen seiner Pastelle verdichtet.

Eine regelmäßige Frage ist heute noch - oder wieder -, wofür eigentlich der Firmenname beziehungsweise die Wortschöpfung Rotasym steht. Das wird gleich zu Beginn der heimat- und industriegeschichtlichen Serie aufgeklärt. Der Begriff Rotasym wurde abgeleitet aus der seinerzeitigen DDR-Produktgruppenbezeichnung "ROTAtionsSYMmetrische Einzelteile und Erzeugnisse der Metallbranche".

Weitere materielle Zeitzeugnisse zum Wälzlagerwerk sind willkommen. Heimatkundler Karl Ernst ist erreichbar unter Telefon 03647/505456 oder per E-Mail an karlernstpoessneck@gmail.com.