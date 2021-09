Pößneck: Familie Rech meistert Leben trotz mehrerer Schicksalsschläge

Pößneck. Die kleine Fritzi hat einen angeborenen Herzfehler und eine Spenderleber, Vater Martin ist Dialyse-Patient.

Die schicksalsgebeutelte fünfköpfige Familie Rech aus Pößneck versucht sich durch alle Widrigkeiten zu kämpfen und ihr Leben so gut es geht zu bewältigen. Denn die Jüngste, die vierjährige Fritzi, kam mit einem Herzfehler zur Welt. Das Mädchen leidet bis heute unter den Folgen, ist dauerhaft in Krankenhäusern zu Gast und bekam eine Leber transplantiert. Ihr 39 Jahre alter Vater Martin leidet unter einer Nierendysfunktionalität, weshalb er seit August eine Bauchfelldialyse benötigt. Was bedeutet, dass er sich auf dem Übergang zu einer Organspende befindet. Die Familie lebt in einer Vierraumwohnung, wo allerdings die strengen hygienischen Bedürfnisse für Martin kaum umsetzbar sind. „Ich wünsche mir einen eigenen Raum“, sagt er.

Deshalb suchen die Fünf seit einigen Monaten eine Wohnung, die nicht nur genügend Platz für seine medizinischen Belange bietet, sondern möglichst auch barrierearm, wenn nicht sogar -frei ist. Denn die vierjährige Fritzi ist auf technische Hilfsmittel bei der Fortbewegung angewiesen. Sie erlernt derzeit mit kleinen Schritten das Gehen. Doch die Wohnungssuche gestaltet sich schwierig, um nicht zu sagen unmöglich. Diverse Absagen gab es bereits, „wir fühlen uns momentan ziemlich hilflos, was das angeht“, so die 33-jährige Anne.

Organspende während Lockdown

Darum kann man neben den Aufrufen in sozialen Netzwerken auch Aushänge in der Pößnecker Umgebung finden. So auch im Verwaltungssitz der VG Oppurg. Deren Chef Lars Böhme hilft gern, als er davon hört. „Vielleicht gibt es ja auch einen leerstehenden Hof auf dem Lande, der vermietet werden kann“, klammert sich die Sozialpädagogin an einen Strohhalm.

Töchterchen Fritzi war schon seit März 2020, mit Beginn der Pandemie, nicht mehr in der Kita. Man verlor sogar kürzlich aus diversen Gründen den Kindergartenplatz. Und doch hatte das Mädchen in dem ersten Lockdown Glück: „Am 31. März erhielt sie eine Leberspende. Es ging wahnsinnig schnell, am Morgen wurde sie auf die Spenderliste gesetzt, am Abend war bereits ein Organ verfügbar“, erzählt sie über das kleine Wunder.

Seit ihrer Geburt leidet Fritzi unter einem Herzfehler. Und das Schicksal nahm seinen Lauf: Gleich am dritten Tag blieb das kleine Organ in ihrer Brust stehen. Sie konnte nach einiger Zeit reanimiert werden, was aber immense Schäden an Fritzis Körper und Geist verursachte.

„Drei Lungenentzündungen, drei Blutvergiftungen, eine Engstelle am Zwölffingerdarm“, zählt Anne Rech einiges auf. „Ich war mit ihr etwa 100 Tage im Jahr 2020 im Krankenhaus“, ergänzt ihr Mann Martin. Es sei ein ständiges Auf und Ab. Immer schwinge die Angst mit, dass plötzlich etwas passieren kann. Doch irgendwie lebt die Familie mit der Situation und man nimmt alle mögliche medizinisch-therapeutische Unterstützung wahr. Doch seit neuestem gilt es noch eine weitere Herausforderung zu meistern.

Denn vier Mal am Tag für je eine halbe Stunde verbarrikadiert sich Fritzis 39-jähriger Vater seit einigen Wochen im elterlichen Schlafzimmer, um seine Dialyse in aller Ruhe durchzuführen. „Luftdicht und keimfrei muss es sein. Denn die Infektionsgefahr ist immens hoch“, aber Martin Rech sei überhaupt froh, es in den eigenen vier Wänden erledigen zu können. Andere Betroffenen müssten zwei oder drei mal in der Woche jeweils einen halben Tag zur Blutwäsche in die Klinik, was deutlich kräfteraubender sei.

Nieren sind geschädigt

Seine Erkrankung sei eher zufällig entdeckt worden und ist auf einen nicht richtig auskurierten Infekt zurückzuführen, wie er sagt. Über die Jahre verminderte sich die den Körper entgiftende Funktion der Nieren. Diese verrichten nur noch etwa zehn Prozent ihrer normalen Tätigkeit. Überall in der Wohnung stehen etliche Kartons mit dem dafür notwendigen Material herum, erzählt er weiter. Viel Platz ist dafür allerdings nicht, denn die Vierjährige benötigt auch ihre medizinischen Utensilien.

Er und seine Tochter Fritzi sind also Hochrisikopatienten. Darunter leidet freilich auch das Familienleben. Die Älteste, die elfjährige Sophie, habe eine Angststörung, wie Mutter Anne sagt. In Zeiten von Corona sorge sie sich, aus der Schule Erreger mit nach Hause zu bringen. Und so gehen sie und Bruder Moritz nur zeitweise zur Schule. „Das Homeschooling klappt aber hervorragend. Beide waren Klassenbeste“, gibt Martin Rech zu Protokoll. „Aber die sozialen Kontakte, also Schulfreunde, fehlen beiden sehr“, ergänzt seine Frau. Aber man hält weiter durch, gibt die Hoffnungen nicht auf. Denn Anne hat zwischendrin ein Zweitstudium absolviert. Sie will sich mit einem mobilen Familienzentrum selbstständig machen, um ihre Erfahrungen im medizinischen-sozialen Bereich weitergeben zu können.

