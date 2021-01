Pößneck: Gewalt unter Alkoholeinfluss schützt vor Strafe nicht

Ein 24-jähriger Mann ist am Amtsgericht Pößneck wegen fahrlässigen Vollrauschs zu einer Geldstrafe von 750 Euro (50 Tagessätze) verurteilt worden. Der Rudolstädter, der 2015 aus Afghanistan eingewandert ist, kündigte noch im Gerichtssaal an, Rechtsmittel gegen das Urteil prüfen zu lassen. Der Mann fühlt sich anscheinend von den beiden Zeuginnen des Prozesses reingelegt.

Strafrichter Dieter Marufke und Staatsanwältin Saskia Stern versuchten nach Kräften, ein nächtliches Geschehen aufzuklären, das sich im vergangenen September in einer Pößnecker Wohnung zugetragen und dem 24-Jährigen eine Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit versuchter Nötigung und Diebstahl eingebracht hat.

Das Geld des Mannes wird geteilt, seine Papiere werden zerschnitten

Der Mann war bei einer 26-Jährigen zu Gast und später stieß auch die damalige 20-jährige Freundin des Angeklagten hinzu. Die Gastgeberin (1,67 Promille) und der Angeklagte (0,78 Promille) becherten, die 20-Jährige trank wohl nicht mit. Der Mann verträgt Alkohol anscheinend schlecht, er soll sich auffällig verhalten, wiederholt übergeben und irgendwann im Schlafzimmer der Gastgeberin hingelegt haben.

Während er schlief, sollen die Mädels versucht haben, das Mobilfunkgerät des Mannes zu knacken, weil da Nackt- und Ritzbilder der in psychiatrischer Behandlung stehenden 20-Jährigen gespeichert gewesen seien. Weil sich das Gerät nicht entsperren ließ, habe die 20-Jährige das Handy schließlich mit einem Deko-Stein zerschlagen. Später sollen sich die beiden Frauen die 30 Euro aus dem Portmonee des Mannes geteilt sowie seine Ausweispapiere zerschnitten und aus dem Fenster geworfen haben. Die 20-Jährige soll dem Mann in der Nacht auch eröffnet haben, dass sie ihm untreu gewesen sei.

Beweisfotos zeigen die Frauen mit Rötungen und blauen Flecken

Die Probleme begannen gegen 4 Uhr am nächsten Morgen, als der Mann geweckt wurde und er sein kaputtes Handy wahrnahm. Da soll er insbesondere die Gastgeberin getreten und geschlagen haben. Beweisfotos zeigen die beiden zierlichen Frauen mit Rötungen und blauen Flecken.

Der Mann selbst erklärte, dass er die Gastgeberin nur weggeschubst hätte, weil sie ihm Sex angeboten habe. Außerdem sei er mit einem Brotmesser angegriffen worden, wobei nur seine Jacke zu Schaden kam. In dieser Situation habe er die Polizei rufen wollen. Weil das mit seinem Handy ja nicht mehr ging, habe er sich eben eines aus dem Haushalt der Gastgeberin gegriffen, um dann aus der Wohnung zu rennen. Die Polizei fand ihn kurz darauf aufgelöst in der Pößnecker Fußgängerzone.

Belastungszeugin räumt ein, bei der Polizei teilweise gelogen zu haben

Die 26-Jährige belastete den Angeklagten zwar schwer, räumte aber auch ein, in ihrer ursprünglichen polizeilichen Vernehmung teilweise gelogen zu haben. Die 20-Jährige wiederum reagierte auf die Fragen des Gerichtes und der Staatsanwältin vor allem mit "kann mich nicht mehr erinnern" und "weiß nicht". Ja, sie habe "eine aufs Maul gekriegt", räumte sie genervt ein, aber warum, "keine Ahnung".

"Es wurde gelogen und es spricht viel dafür, dass der Angeklagte provoziert worden ist", resümierte der Richter. Tatsache sei aber auch, dass der Mann zugeschlagen habe, wohl wegen seines Alkoholkonsums. So kam für die Vertreter der Justiz letztlich nur das Delikt des Vollrauschs nach § 323a des Strafgesetzbuches in Frage, und diese Vorschrift besagt recht umständlich unter anderem: „Wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel in einen Rausch versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn er in diesem Zustand eine rechtswidrige Tat begeht und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er infolge des Rausches schuldunfähig war oder weil dies nicht auszuschließen ist.“

Mit seinem Urteil war der Richter etwas strenger als die Staatsanwältin in ihrem Antrag. Er stellte klar, dass jeder Mensch selbst dafür verantwortlich sei, wie viel Alkohol er mit welchen Folgen trinke.