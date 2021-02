Pößneck hilft Neustadt bei Breitbandausbau

Computerkabel stecken in einem Server.

In Neustadt soll es einen Breitbandausbau in unterversorgten Gebieten der Stadt geben. Um dieses Vorhaben umzusetzen, hat der Neustädter Bau- und Umweltausschuss einstimmig beschlossen, dass die Städte Neustadt und Pößneck eine Zweckvereinbarung schließen. Mit dieser wird Pößneck beauftragt, die Vorbereitung, Durchführung und Umsetzung des Breitbandausbaus in Neustadt zu übernehmen.