Pößneck: Im Stadtbad Selbsttestungen möglich

Pößneck. Neue Regelung für Besucher gilt für die Zeit der Herbstferien und grundsätzlich an den Wochenenden.

Seit dem 11. Oktober müssen Gäste des Pößnecker Stadtbades Pößneck nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Ausgenommen von dieser Nachweispflicht sind Kinder unter 6 Jahre sowie noch nicht eingeschulte Kinder. Bei symptomfreien Schülern reicht eine aktuelle Bescheinigung der Schule über die dort durchgeführten Tests.

Für die Zeit der Herbstferien, also ab Samstag, 23. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 7. November, bietet das Stadtbad allen Gästen die Möglichkeit der Selbsttestung vor Ort unter Aufsicht eines Mitarbeiters an. Die entsprechenden Antigenschnelltests müssen von den Besuchern allerdings mitgebracht werden. Das teilte am Donnerstag Nils Leucht, Geschäftsführer der bäderbetreibenden kommunalen Stadtmarketing Pößneck GmbH mit. Haben Schüler in der Vorferienwoche an einer Testung am Mittwoch oder Donnerstag teilgenommen, dann gelte die Bescheinigung bis einschließlich Montag, 25. Oktober.

„Außerhalb der Ferien können wir derzeit aufgrund der personellen Kapazitäten die Selbsttestung unter Aufsicht nicht flächendeckend anbieten“, so Leucht weiter. „Ab sofort können sich unsere Gäste jedoch immer samstags und sonntags im Stadtbad selbst testen.“ Auch in diesem Fall müssen die Tests mitgebracht werden.