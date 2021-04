Von links: Mike Schmidt, Erster Beigeordneter Pößneck, Michael Modde, Bürgermeister Pößneck, und Sébastien Eugene, Bürgermeister Chateau-Thierry am Place Pössneck in Chateau-Thierry. Der Platz wurde Pößneck 2019 in Würdigung der jahrzehntelangen Städtepartnerschaft gewidmet.