Pößneck: Kinderarztpraxis ist nicht geschlossen

In Pößneck wird erzählt, dass die Kinderarztpraxis auf dem Gelände des Krankenhauses geschlossen sei. Was ist da dran?

„Die in Pößneck bestehende Kinderarztpraxis von Wolfgang Schulze gehört zum Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der Thüringen-Kliniken und diese besteht entgegen einiger Gerüchte weiterhin“, heißt es in einer Mitteilung der Krankenhausgruppe mit Sitz in Saalfeld. Erkrankte Kinder und Jugendliche werden nach wie vor ordnungsgemäß betreut.

Wolfgang Schulze ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und ist seit 2016 im MVZ tätig. Am Standort Pößneck der Thüringen-Kliniken bestehen neben seiner auch MVZ-Arztpraxen von Hausärzten, Internisten, Gynäkologen, Hautärzten und Psychiatern.