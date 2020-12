Leute, die gegen Gesetze verstoßen, glauben ja mitunter, dass ihnen nichts passieren könnte, wenn sie nicht mitwirken an der Aufklärung ihrer Sachverhalte. Ein 50-Jähriger, welcher seinem Prozess im Amtsgericht Pößneck am Montag unentschuldigt fernblieb, wird nun eines Besseren belehrt.

Der Mann sollte sich wegen Nötigung und Körperverletzung verantworten. Da das Gericht und das Mietshaus, in welchem der Pößnecker aktuell gemeldet ist, nur etwa 100 Meter voneinander entfernt liegen, ließ Richter Dieter Marufke nichts unversucht – beziehungsweise einen Justizangestellten ausreichend oft an der entsprechenden Haustür klingeln. Der 50-Jährige ließ sich nicht herauslocken, wenn er sich denn nicht gleich anderenorts versteckt hatte.

Anfang dieses Jahres hatte der Mann noch eine andere Wohnung. Sein damaliges Mietverhältnis wurde fristlos gekündigt, weil Mietrückstände in Höhe von etwa 6000 Euro aufgelaufen waren. Eine Zeit nach Zustellung der Kündigung wollte der Vermieter im persönlichen Gespräch wissen, wann mit der Räumung der Wohnung zu rechnen sei.

Aus der Wohnung waren 15 Pkw-Hänger Müll zu entsorgen

Der 50-Jährige habe da seinem Hausherrn nicht nur in Aussicht gestellt, dass er ihm die Bude abfackeln würde, wenn er noch einmal nach dem Wohnungsauszug fragen würde. Er ging dem Vermieter auch an die Gurgel.

Irgendwann verschwand der 50-Jährige ohne Schlüsselübergabe aus dem Haus. Als sich der Vermieter letztlich Zugang zur aufgegebenen Wohnung verschafft hatte, habe er buchstäblich einen Saustall vorgefunden. Etwa fünfzehn Pkw-Hänger Müll seien zu entsorgen gewesen. Normalerweise hätte er seinen Ex-Mieter auch wegen Sachbeschädigung anzeigen können.

Offen blieb, ob der 50-Jährige als insgesamt elf Mal vorbestrafter früherer Drogenhändler mit ausgiebiger Gefängniserfahrung vergessen hat, wie man mit privatem Wohneigentum umgeht. Auf jeden Fall erhält er demnächst wieder Post vom Gericht, nämlich einen Strafbefehl. In Abwesenheit wurde ihm eine Geldstrafe von 1350 Euro (neunzig Tagessätze) aufgebrummt. Sollte der 50-Jährige nun wieder so tun, als wäre da nichts, riskiert er früher oder später einen dreimonatigen Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt – völlig mietfrei.

Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig.