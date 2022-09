Pößneck: Sanierung der Karl-Marx-Straße soll am 10. Oktober beginnen

Die Sanierung der hinteren Karl-Marx-Straße in Pößneck kann aus Sicht der Stadt beginnen. Bauamtsleiter Frank Bachmann sowie seine unmittelbar für das Projekt zuständige Mitarbeiter Marco Schmidt und Mandy Fischer (v. l.), hier am Rosengarten, gehen davon aus, dass die Bauarbeiten bei einem so milden Winter wie dem vergangenen binnen 15 Monaten zu erledigen seien.