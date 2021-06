Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck unterhalten nun schon seit mehreren Jahren eine Servicestelle in der Pößnecker Fußgängerzone.

Pößneck: Stadtwerke-Kundenservice in der Breiten Straße öffnet wieder

Pößneck. Kein Corona-Test oder Impfnachweis, aber OP-Maske notwendig.

Das Servicebüro der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck in der Breiten Straße 10 in Pößneck ist ab sofort wieder für die Kunden geöffnet. Das teilte der Versorger am Mittwochmorgen mit.

Es gelten die üblichen Servicezeiten, nämlich: Montag von 9 bis 15.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Mittwoch von 9 bis 14 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr.

„Ein negativer Corona-Test, ein Impfnachweis oder Ähnliches sind für den Besuch des Stadtwerke-Servicebüros nicht notwendig“, so die Stadtwerke Energie. „Allerdings gelten weiterhin die bekannten Hygienevorschriften.“

So darf nur eine begrenzte Anzahl Kunden gleichzeitig eintreten. Als Anhaltspunkt diene die Anzahl der verfügbaren Warteplätze. Das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung (OP-Maske) sei für Kunden und Servicemitarbeiter Pflicht. Zur Hände-Desinfektion stehen Spender mit Desinfektionsmitteln bereit. Der Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Kunden, aber auch zwischen Kunde und Berater sei zwingend einzuhalten. Zusätzlich werden die Beratungsplätze durch Glasscheiben abgetrennt, um die Ansteckungsgefahr zu verringern.

Die Serviceberater helfen ansonsten nach wie vor auch unter Telefon 03641/688366. Per E-Mail sind die Stadtwerke Energie unter kundenservice@stadtwerke-jena.de und online unter www.stadtwerke-jena.de erreichbar.