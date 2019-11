Am Sonntag ist es im Pößnecker Straßenverkehr zu einem außergewöhnlichen und potenziell sehr gefährlichen Vorfall gekommen. In einer Polizeimeldung von Montagmorgen hieß es, es habe am Sonntag in Pößneck „Mehrere Verkehrsunfälle durch [einen] herausgehobenen Kanaldeckel“ gegeben.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Laut der ursprünglichen Mitteilung wurde dabei durch einen derzeit unbekannten Täter ein Kanaldeckel in der Saalfelder Straße herausgehoben. „Mehrere Autofahrer überfuhren den schräg im Schacht liegenden Kanaldeckel. In der Folge kam es zu Schäden an den Fahrzeugen.“ Auf eine OTZ-Anfrage hin bestätigt eine Sprecherin der Polizei den Vorfall. Etwa gegen 6 Uhr morgens sei eine Suzuki-Fahrerin auf der Bundesstraße 281 aus Richtung Krölpa nach Pößneck gefahren. Auf Höhe der Hausnummer 109 der hier als Saalfelder Straße bezeichneten Verkehrsader hätte der Wagen den manipulierten Kanaldeckel getroffen und derart starke Beschädigungen erlitten, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. „Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Täter in einem Fall gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“, so die Sprecherin weiter. An dieser Stelle war der Suzuki mit dem geöffneten Kanaldeckel kollidiert. Foto: Martin Schöne Die Beamten hätten umgehend Kontakt zur Feuerwehr aufgenommen. Zudem sei der Straßenbaulastträger informiert worden. Dieser hätte sogleich entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Ein Abschleppwagen transportierte den Suzuki vom Unfallort. Am Montagmittag sind auf der Fahrbahn rund um den Kanaldeckel noch die Kratzspuren im Asphalt zu sehen, die von der Wucht des Aufpralls zeugen. Die Spurenlage vor Ort scheint darauf hinzudeuten, dass zunächst ein Ersatzkanaldeckel eines nahen Schachts genutzt worden ist, um den offenen Kanal auf der Straße wieder zu verschließen. Denn auf einem wenige Meter entfernten Kanaleingang auf dem südlichen Gehsteig liegt zu dem Zeitpunkt ein Deckel, von dem ein größeres Stück abgebrochen scheint. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 03663/43 10 an die Polizei Saale-Orla zu wenden.