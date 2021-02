In Pößneck wurde vor 130 Jahren das älteste Hallenbad Thüringens eröffnet.

Pößneck. Pößneck hätte in diesem Jahr mehrere Gründe zum Feiern.

Pößneck: Vor 125 Jahren Krankenhaus in Betrieb genommen

2021 werden in Pößneck 50 Jahre Rotasym und 500 Jahre Marktbrunnen mehr oder weniger gefeiert. Dazwischen gibt es einige andere Ereignisse, derer gedacht werden könnte.

So wurde vor 150 Jahren die Bahnstrecke Gera – Eichicht eröffnet. „Das war eine wesentliche Grundlage für die umfassende Industrialisierung unserer Stadt“, schreibt Heimatkundler Karl Ernst in einer Übersicht der diesjährigen Pößnecker Gedenktage und Jubiläen.

Vor 130 Jahren wurde in Pößneck das älteste Hallenbad Thüringens eröffnet und die erste deutschlandweite Textilarbeitergewerkschaft gegründet. Ebenfalls 1891 gründete Carl Gustav Vogel (1868-1945) den legendären Vogel-Verlag, der sich zu einem der größten europäischen Zeitschriftenverlage entwickelte.

Vor 125 Jahren wurde das Pößnecker Krankenhaus seiner Bestimmung übergeben. Und 100 Jahre alt sind die Tessenow-Siedlungen am Gruneberg und an der Neustädter Straße. Vor 75 Jahren wurde der Gerold-Verlag in Karl-Marx-Verlag umfirmiert, um später mit dem enteigneten Vogel-Verlag verschmolzen zu werden, woraus sich wiederum das Karl-Marx-Werk und die heutige GGP Media GmbH entwickelten. (mko)