Pößneck. Am kommenden Dienstag gibt es in zwei Straßen Einschränkungen wegen des Transports des Weihnachtsbaumes.

Am Dienstag, 24. November, ab 7 Uhr gilt in Pößneck in der Beethovenstraße und in der Straße Am Galgenberg absolutes Halteverbot. Grund ist der Transport des Weihnachtsbaumes für den Pößnecker Marktplatz.

Die Stadt Pößneck bittet darum, die Beschilderung unbedingt zu beachten. In den Vormittagsstunden, sofort nach der Durchfahrt des Transportes, werden die Einschränkungen wieder aufgehoben.