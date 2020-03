Pößnecker Autor liest nun online

Auf die Bühne darf Marko Kruppe, seines Zeichens freier Autor und Rezitator, momentan nicht.

„Es fehlt mir jetzt schon“, sagt er mit etwas Schwermut in der Stimme. Dennoch hält er in diesen Zeiten Kontakt zu seinen Freunden, Fans und Kollegen. Wenngleich er seit zwölf Tagen in selbstauferlegter, häuslicher Quarantäne sitzt.

„Ich bin seit fast 15 Jahren auf der Bühne“, sagt er und zählt auf, wo er in den vergangenen und zukünftigen Tagen gewesen wäre. Inzwischen hat er 13 Leseprogramme, „mit ganz verschiedenen Sachen.“

Einiges stammt aus seiner eigenen Feder, einige Texte kommen von anderen Autoren. Einer von ihnen ist Ernest Hemingway, den M.Kruppe – wie er seine eigene Kunstfigur nennt – als Autor zu seinen Vorbildern zählt.

Aus einem seiner Bücher las Kruppe am Dienstagabend in einem Livestream via Facebook vor. Daneben aber auch eigene Zeilen. „Der Traffic lag gestern bei gut zweieinhalb Tausend Zuschauern“, kann der Pößnecker Autor am Folgetag nachvollziehen.

Ein Schluck nach jedem gelesenen Autor

Obwohl er derzeit nicht auf die Bühne kann, ruht die Literatur nicht – die Literatur mit einem Schuss Rock’n’Roll. Nach jedem Autor, dessen Zeilen er liest, nimmt Kruppe einen Schluck Bier oder Whisky.

„Das ist die Stelle, an der sonst das Publikum klatscht“, sagt er in seiner Liveübertragung. Diese kurzen Pausen nimmt er sich und unter dem Video ploppen Kommentare auf. Seine Zuschauer sind bei ihm, prosten ihm zu.

Laphroaig mag er, erzählt Kruppe. Irgendwo zwischen torfigem Whisky also, Zigarettenrauch und Literatur bewegt er sich dort, wo sich Schriftsteller scheinbar zu Hause fühlen.

Der 1978 in Pößneck geborene Autor wuchs, wie er sagt, wohlbehalten in einer wundervollen Familie auf. „Der Punkrock kam dann in mein Leben“, sagt er und erzählt, dass er einen typischen Schriftstellerwerdegang habe. Das Schreiben kam früh in sein Leben – er sei ein sehr introvertiertes Kind gewesen. Verschiedene Jobs, meist in handwerklichen Berufen, formten ihn so, wie er sein Material.

Sein erstes Buch veröffentlichte Kruppe 2007. „Ich hätte es lassen sollen, es war ein scheiß Buch“, sagt er lachend. Aber Bekannte hätten ihn damals ermutigt.

Kruppe will Pößneck verlassen und nach Zeitz ziehen

Dennoch führte eins zum anderen und sein Weg dorthin, wo er jetzt ist. Und das kann er nachlesen: „Ich werfe nie Texte weg, sie sind alle archiviert.“

Nun versucht er, die Zeit zu nutzen und Dinge zu erledigen, die sonst auch mal liegen bleiben. Und natürlich: „Viel schreiben! Endlektorat steht auch an“, so Kruppe.

Ende Mai soll sein neues Buch erscheinen: „Geschichten vom Kaff der guten Hoffnung“, lautet der Titel. Es soll eine Trilogie werden.

Verschoben wird die Veröffentlichung nicht. So viel Platz gibt er der „Apokalypse“, wie er die Corona-Krise nennt, nicht. Im Gegenteil: „Künstler sind näher beieinander und ich sehe eine krasse Solidaritätswelle. Wir rücken zusammen“, sagt Kruppe.

Einige Pläne werden nur verschoben – wie der Umzug nach Zeitz, das er mit Leipzig in den 1990er Jahren vergleicht und in dem er sich als Mensch, der in alternativen Kreisen unterwegs ist, wohl fühlt.

„Es ist nicht, weil ich Pößneck nicht mag“, meint er. „Ich mag es, dass ich hier mit einem Fingerschnipp im Wald bin, zum Beispiel.“ Dort und bei seiner dreijährigen Tochter finde er Erholung.

Zeit mit seiner Tochter nehme er sich immer. Zeit für sich, zum Erholen – dazu müsse er sich zwingen. „Schlaf ist total überflüssig, wenn er nicht so notwendig wäre. Zeitverschwendung“, so Kruppe.

Diesen Freitag gibt es um 20 Uhr ein neues Video von ihm. Er hoffe, dass sich darüber auch neue Unterstützer für sein Schaffen finden.

steadyhq.com/de/mkruppe