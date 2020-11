Pößnecker bestellt auf den Namen der toten Oma Klamotten

Es gibt Sachen, auf die muss man erst einmal kommen. Zum Beispiel bei einem Hamburger Onlinehändler Klamotten auf den Namen der Oma zu bestellen, die seit zwei Jahren tot ist. Das hat sich ein 43-jähriger Pößnecker gleich sieben Mal geleistet und so saß er nun wegen siebenfachen Computerbetruges vor dem Strafrichter des Amtsgerichtes Pößneck.

Wie kommt man auf die Idee, derart mit einer Toten umzugehen? Mangels eines eigenen Kontos habe er sich Hartz IV in Höhe von 1200 Euro auf das Konto der Oma überweisen lassen, so der 43-Jährige. Bevor er sich das Geld auszahlen lassen konnte, sei die Großmutter aber gestorben. Sie habe zwar eine Vollmacht über den Tod hinaus hinterlassen, andere von insgesamt wohl 14 Personen mit Erbanspruch hätten aber eine Sperrung des Kontos erwirkt. Seit 2017 tobt um den Nachlass ein erbitterter Streit, wie Aussagen des Angeklagten, eines Belastungszeugen und einer Entlastungszeugin zu entnehmen war.

Vorbestrafter sieht sich im Recht

Einen Nachweis darüber, dass ihm die 1200 Euro gehören, konnte der 43-Jährige dem Gericht nicht vorlegen. Dennoch hat er sich 2019 mit sieben Bestellungen binnen kurzer Zeit Klamotten im Wert von fast 1000 Euro liefern lassen, während er die Rechnungen auf den Namen der Oma an einen 70-jährigen Onkel – beziehungsweise Gegner im Erbstreit – schicken ließ. „Sie haben eine Tote benutzt“, schrieb Richter Dieter Marufke dem Angeklagten ins Stammbuch. Das sah der 43-Jährige anders. Er glaubt sich im Recht, da er nur sein – vermeintliches – Guthaben genutzt habe.

Dumm nur, dass er schon fünfzehn Mal vor Gericht saß, etwa wegen gemeinschaftlich begangener räuberischer Erpressung, Unterschlagung, Stromdiebstahls und wiederholt wegen Betrugs. Die Uneinsichtigkeit und die Vorstrafen des 43-Jährigen veranlassten den Richter, von einem „fast schon typischen Berufsbetrüger“ zu sprechen.

250 Stunden gemeinnütziger Arbeit

Letzten Endes wurde der 43-Jährige wegen siebenfachen Computerbetrugs zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung verurteilt. Gegen diese würde er schon verstoßen, wenn er sich nicht bald um den Schadensersatz für den Onlinehändler kümmert. Außerdem wurde der coronabedingt gerade beschäftigungslose Mann zu satten 250 Stunden gemeinnütziger Arbeit verpflichtet.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der 43-Jährige glaubt, am Landgericht mehr Verständnis für seine Rechtsauffassung zu finden.

Warum fallen die Bestellungen unter Computerbetrug? Weil sich der 43-Jährige durch unrichtige Angaben in einem Datenverarbeitungsvorgang einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zum Schaden eines Dritten verschafft hat. Der Mann hat, auf gut Deutsch, seinen Onlinehändler in den Erbschaftskrieg hinein gezogen, was sich die Firma natürlich nicht bieten ließ.

Besser Frieden hinterlassen