Pößnecker Brauerei wird Corona überstehen

„Ich habe heute bei tagesschau.de gelesen, dass die deutschen Bierbrauer in diesem Jahr massive Umsatzeinbrüche haben. Dazu kann ich sagen: So schlimm ist es bei der Rosenbrauerei nicht.“ Mit diesen Worten begrüßte Nico Wagner, Inhaber der Pößnecker Rosenbrauerei, am Dienstag mehrere Gäste.

Das waren der Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann (CDU), der dem Traditionsunternehmen im Rahmen seiner diesjährigen Unternehmenstour einen Besuch abstattete, sowie unter anderen der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott, der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde (parteilos), der Pößnecker Stadtmarketing-Chef Nils Leucht und die Wirtschaftsförderin des Landratsamtes, Nadine Wagner. Das teilte die Pressestelle der Kreisverwaltung mit.

Tatsächlich sei im Frühjahr mit Beginn der Corona-Pandemie zunächst der Fassbierumsatz weggebrochen, berichtete Nico Wagner seinen Besuchern. Die Lieferung für Feste und Veranstaltungen sei quasi auf Null gegangen. Parallel dazu sei der Umsatz an Flaschenbier in den verschiedenen Sorten gestiegen. „Um uns braucht es Ihnen nicht bange sein“, so Nico Wagner im Gespräch mit dem Landrat.

In der 150-jährigen Geschichte der Brauerei seien viele Krisen gemeistert worden. Dies werde auch mit der Corona-Krise so sein, erklärte der Unternehmer.

Brauerei hat Nachwuchssorgen

Als positiven Trend der vergangenen Jahre betonte Nico Wagner eine „zunehmende Rückbesinnung der Verbraucher auf Qualität aus der Region“, so die Pressestelle der Kreisverwaltung in der Mitteilung. Den meisten Umsatz mache die Rosenbrauerei in Pößneck und Umgebung. „Wir verkaufen auch in Neustadt eine Menge Bier“, so der Brauerei-Chef augenzwinkernd.

Aktuell zähle die Brauerei 36 Mitarbeiter. Fachleute seien schwer zu finden. Auch sei es mit großem Aufwand verbunden, genug Lehrlinge für die Ausbildung im Unternehmen zu gewinnen.