Pößnecker Buchhandlung Am Markt bleibt bestehen

Susanne Dalke und Sohn Elias stöberten am Montag noch einmal durch die Buchhandlung Am Markt.

Pößneck. Für Gabriele Könitzer und Margit Günther ist die Zeit in ihrer Buchhandlung in Pößneck bald vorbei. Ab Mitte Dezember übergeben sie an ihre Nachfolgerin.

Freundliche Worte gehen aktuell vorrangig über den Ladentisch in der Buchhandlung Am Markt in Pößneck. Wer am Schaufenster vorbeiläuft und dort erschrocken „Räumungsverkauf“ liest, betritt den Laden ungläubig. „Sie schließen?“ – diese Frage müssen Gabriele Könitzer und Margit Günther auch am Montagvormittag häufig beantworten. „Ja, wir hören auf – aber der Laden bleibt bestehen“, können sie beruhigen.