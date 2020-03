Reichlich Hilfsangebote, aber kein einziger Hilfesuchender

Vor einer Woche, am 18. März, hat die Stadt Pößneck eine kommunale Corona-Hotline eingerichtet. Ist sie denn in Anspruch genommen worden? Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Stadtbibliothekarinnen Kerstin Gutsche und Sabine Kräker, die unter 03647/500 324 oder 500 325 ans Telefon gehen, sprachen am Mittwochmorgen von bis dahin knapp 100 Anrufen. Nicht nur Pößnecker hätten Fragen und Hinweise gehabt, sondern auch OTZ-Leser aus umliegenden Gemeinden.

Einkaufshilfen werden in Pößneck nicht benötigt

In rund 20 Fällen hätten sich Frauen und Männer aller Generationen gemeldet, um sich älteren Einheimischen als Einkaufshelfer zur Verfügung zu stellen. Neben Leuten, die dem Vernehmen nach in Kurzarbeit oder generell zu Hause seien, hätten sich sogar Schichtarbeiter bereit erklärt, bei Bedarf ehrenamtlich tätig zu werden. Solche Gespräche seien sehr motivierend gewesen, geben die Bibliothekarinnen zu verstehen.

Andererseits habe sich keine einzige Person gemeldet, die Hilfe brauche. Es sei zu vermuten, dass man schon in der unmittelbaren Nachbarschaft füreinander da sei.

In der vergangenen Woche, als man noch nicht durchgeblickt habe bei den verschiedenen Allgemeinverfügungen, seien die Frauen an der Hotline immer wieder gefragt worden, ob denn dieses und jenes stimme.

Die widersprüchlichen Informationen über die Gaststättenöffnungen seien beispielsweise ein Thema gewesen. Bei allzu detaillierten Fragen seien die Anrufer mit den Fachleuten etwa im städtischen Ordnungsamt verbunden worden.

Beschwerden über Menschenansammlungen

Ein junger Mann hatte gemeldet, dass er vermutlich Corona-Symptome habe und nicht wisse, was er da tun soll. In diesem Fall habe man den Kontakt zum Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises vermittelt. In Fragestellungen, die die Kompetenzen der Stadt überschreiten, arbeite man grundsätzlich mit der Kreisverwaltung zusammen.

Anrufer wollten unter anderem auch wissen, warum Verkäufer immer noch ohne Handschuhe arbeiten würden, wohin man mit seinem Hund noch Gassi gehen dürfe oder warum nichts unternommen werde gegen Menschenansammlungen vor manchen Hauseingängen in Pößneck-Ost. „Man merkt schon, dass die Leute beunruhigt sind“, sagt Kräker.

„Und dass sie sich freuen, wenn jemand nett mit ihnen redet“, so Gutsche. Die beiden Bibliothekarinnen werden die Hotline werktags von 8 bis 16 Uhr mindestens noch bis Ostern bedienen.