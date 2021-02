Pößnecker Freizeitzentrum plant neues Online-Angebot

Pößneck. Auch Aktivitäten in der Natur sollen verstärkt im Fokus stehen.

Das Freizeitzentrum Pößneck plant derzeit coronabedingt ein Online-Angebot. So sollen die Kurse „Fit mit Baby“, „Hip-Hop für Mamas“ und „Fit mit Kids“ demnächst virtuell starten. Darüber hinaus ist vorgesehen, Tanztraining Online anzubieten.

„Das ist auch für Interessierte möglich, die nicht Mitglied im Verein sind“, informiert Juliane Riemann, Leiterin des Freizeitzentrums. Für die Kurse sei eine Anmeldung ab 15. Februar im Freizeitzentrum möglich.

Ebenso wolle man in den kommenden Monaten verstärkt auf Angebote in der Natur setzen. Ausgebaut werden sollen unter anderem die thematischen Kindergeburtstage, zu denen Outdooraktivitäten und vorbereitet werden. „Die Schatzsuchen sind entweder mit GPS-Geräten oder mit Kompass möglich“, so Juliane Riemann.

Die rund einstündigen Touren, bei denen es verschiedene Stationen zu meistern gilt, werden von den Mitarbeitern des Freizeitzentrums vorbereitet und können dann anschließend von den Interessierten selbstständig absolviert werden.

Hoffnung auf den Frühling

Am Ende der Schatzsuche wartet eine Kiste, die mit nach Hause genommen werden kann. In dieser befindet sich eine kreative Aufgabe oder ein Experiment, welche es zu lösen gilt. „Für die Schatzsuchen bieten wir verschiedene Mottos an, etwa Pirat, Ritter oder Zauberwelten. Dazu können auch die passenden Kostüme bereitgestellt werden“, sagt Riemann.

Wer Interesse an solch einer Geburtstagstour hat, könne sich ab März im Freizeitzentrum melden. Für Ende März oder Anfang April hofft man zudem für kleine Gruppen weitere Aktivitäten im Freien anbieten zu können.