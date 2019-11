Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pößnecker Glühweinmeile lockt Hunderte Besucher

Dichtes Gedränge herrschte am Freitagabend zur Glühweinmeile in der Pößnecker Innenstadt. Hunderte Menschen hatten sich auf den Weg gemacht, um sich die alkoholischen und nichtalkoholischen Heißgetränke in zahlreichen Varianten an den Ständen von den etwa 30 mitwirkenden Gaststätten, Geschäften und Vereinen schmecken zu lassen. Beim Pößnecker Tischkegelverein gab es selbst gemachten Schwedenglühwein, dessen deftiger, beeriger Geschmack gut bei den Besuchern ankam. Auch Ralf und Anke Läsker kosteten eine Tasse. „Der Glühwein schmeckt lecker. Es ist toll, dass es so viele verschiedene Sorten gibt, die man probieren kann“, lautete ihr Urteil.