„Pößnecker Goethe“ ist von uns gegangen

Pößneck. Karl-Herrmann Röser ist tot.

Karl-Herrmann Röser ist tot. Der pensionierte Lehrer und langjährige Vorsitzende der Goethe-Gesellschaft Pößneck ist am Donnerstag 73-jährig verstorben. Seinem privaten Umfeld zufolge, verlor er den Kampf gegen eine lange schwere Krankheit.

Röser hat das kulturelle Leben in Pößneck über Jahrzehnte auf vielfältige Art und Weise geprägt. Sein konsequenter Einsatz für das Leben und Werk Goethes, den er etwa bei Stadtführungen und Vorträgen immer wieder in Kostüm verkörperte, brachte ihm den liebevollen Beinamen „Pößnecker Goethe“ ein.

Röser hat fast 30 Jahre lang Deutsch und Geschichte unterrichtet. Er war einer der Initiatoren der Osterspaziergänge sowie der legendären Museumsnächte, die er auch als Szenenschreiber und Akteur prägte. Er gehörte zum Kern des Vereines für Heimatgeschichte und ihm sind heimatkundliche Schriften zu verdanken, darunter das gemeinsam mit Heimatkundler Karl Ernst verfasste, 2009 erschienene Buch „Pößneck und Goethe – Betrachtungen über das Verhältnis der Stadt zu einem berühmten Gast“.

„Ich hatte zuletzt am Mittwoch mit ihm gesprochen, er hatte noch so viel vor“, berichtet Karl Ernst betroffen. „Ich behalte ihn als Menschen in Erinnerung, der bis zuletzt für viele Dinge aufgeschlossen war.“

„Das ist eine sehr traurige Nachricht“, erklärt der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde zu Rösers Ableben. „Dass er nicht mehr da ist, stellt einen großen Verlust im kulturellen Leben unserer Stadt dar.“

Der Verstorbene hinterlässt seine Ehefrau Elke und zwei erwachsene Söhne.