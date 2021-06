Pößnecker Impfstelle hat kurzfristig freie Termine für Impfung mit Johnson&Johnson

Pößneck. Die Impfstelle in Pößneck bietet für das erste Juliwochenende Impfungen gegen Covid-19 mit dem Vakzin von Johnson&Johnson an. Außerdem wird die Arbeitsweise vor Ort angepasst.

Die Entspannung an der Corona-Front sei auch den zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken, die inzwischen gegen Covid-19 geimpft sind. Das stellt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung fest. „Doch bis zur angestrebten Herdenimmunität, die einen umfassenden Schutz für die gesamte Bevölkerung bietet, ist es noch ein weiter Weg“, heißt es. Alle Entwicklungen im Corona-Live-Blog

In diesem Zusammenhang weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass die Impfstelle im Pößnecker Krankenhaus am kommenden Wochenende noch freie Termine für den Impfstoff von Johnson&Johnson habe. „Der Vorteil dieses Vakzins ist, dass im Gegensatz zu den anderen Impfstoffen bereits eine Spritze genügt, um den vollständigen Impfschutz aufzubauen“, heißt es. Die Zweitimpfung Wochen später entfällt also. Eine Terminbuchung sei online unter www.impfen-thueringen.de oder unter Telefon 0 36 43/4 95 04 90 möglich.

Keine zweite Impfstrecke mehr, aber höhere Frequenz

Die einzige Impfstelle im Saale-Orla-Kreis stellt zudem ihre Arbeitsweise um, heißt es weiter. Die zweite Impfstrecke, die im Zusammenhang mit dem zusätzlichen Hotspot-Impfkontingent eingerichtet worden war, wird abgebaut. Im Gegenzug werde aber die Frequenz erhöht. „Statt im Vier-Minuten-Takt wird nun alle drei Minuten geimpft. Damit können wir pro Tag 190 bis 200 Personen impfen“, erklärt Impfstellen-Managerin Carolin Urban.

Landrat Thomas Fügmann (CDU) wirbt dafür, das Impfangebot – sei es in Pößneck, in einer anderen Impfstelle, beim Haus- oder beim Betriebsarzt – zu nutzen. „So sehr wir uns über die aktuell niedrigen Fallzahlen und die damit verbundenen Erleichterungen freuen, müssen wir uns doch darauf einstellen, dass die Infektionen im Herbst wieder zunehmen werden“, sagt er. „Je mehr Menschen bis dahin geimpft sind, desto geringer werden die Fallzahlen nach dem Sommer ansteigen. Bleiben die Zahlen niedrig, wird es auch keinen Grund für neue Einschränkungen geben.“