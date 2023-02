Pößnecker Kauflandparkplatz erneut Schauplatz einer Straftat

Pößneck. Unbekannter 18-Jähriger soll einem 53-jährigen Mann mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Eine erste Beschreibung des mutmaßlichen Gewalttäters.

Der Pößnecker Kauflandparkplatz ist erneut zum Schauplatz einer Straftat geworden. Dort kam es am Montag kurz vor 20 Uhr zu einer Körperverletzung.

Ein 53-Jähriger wurde vermutlich nach einer vorangegangenen verbalen Auseinandersetzung von mehreren jungen Personen körperlich angegriffen und dadurch verletzt, so dass er in einem hinzugerufenen Rettungswagen behandelt wurde, teilte die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit. Aus einer Gruppe von insgesamt sieben jungen Männern und Frauen soll der Mann durch eine noch nicht identifizierte Person mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. In der Beschreibung des Tathergangs beruft sich die Polizei auf „mehrere Aussagen von Passanten.

Auswertung von Videoaufzeichnungen läuft

Trotz „sofortiger Fahndungsmaßnahmen“, wie es weiter heißt, habe der Gesuchte beziehungsweise die Gruppe nicht gefunden werden können. Der mutmaßliche Gewalttäter wird wie folgt beschrieben: zirka 18 Jahre alt; zirka 1,90 Meter groß; schlank; dunkel gekleidet. Angaben zur möglichen Herkunft des Angreifers, also ob es ein Deutscher oder Nichtdeutscher war, liegen nicht vor, hieß es von der Landespolizeiinspektion Saalfeld auf Nachfrage dieser Zeitung.

Zur Aufklärung der Straftat suchen die Ermittler der Polizeiinspektion Saale-Orla Schleiz, Telefon 0 36 63/43 10, weitere Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen und Hinweise zum Gesuchten geben könnten. „Gegenwärtig wird geprüft, ob der gesuchte Personenkreis auf den Videoaufzeichnungen des Einkaufsmarktes erfasst wurde“, teilte die Landespolizeiinspektion Saalfeld noch mit.

Gibt es Bezüge zum 7. Februar, als auf dem Kauflandparkplatz ein Hähnchenbrater überfallen wurde? „Zumindest derzeit haben wir hierfür keine Anhaltspunkte“, antwortete die Polizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.