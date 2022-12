Pößnecker Laden zweimal binnen Stunden heimgesucht

Ermittler suchen Zeugen, die in dem Zeitraum Verdächtiges im Bereich Straubelstraße/Neustädter Straße in Pößneck wahrgenommen haben.

Pößneck. Einbrecher stehlen Tabak und Alkohol in einem Geschäft in der Pößnecker Straubelstraße.

Am Mittwoch gegen 22 Uhr verschaffte sich ein Täter oder vielleicht auch mehrere Personen unberechtigt Zutritt zu einem Geschäft in der Pößnecker Straubelstraße, um Tabakwaren zu stehlen und anschließend unerkannt verschwinden zu können. „Nach erfolgter Anzeigenaufnahme und Spurensicherung am Tatort waren die Einsatzmaßnahmen vorerst beendet“, teilte die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit. Später in der Nacht zum Donnerstag stellte eine Streife allerdings fest, dass erneut unbekannte Personen in das Geschäft eingedrungen waren, um Tabakwaren und dieses Mal auch alkoholische Getränke zu stehlen.

Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die im genannten Tatzeitraum Verdächtiges im Bereich Straubelstraße/Neustädter Straße in Pößneck wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Kripo Saalfeld, Telefon 0 36 72/41 70 entgegen.