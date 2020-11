Die kommunale Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH (GWG) erwirbt das historische Pößnecker Postamt. Die notarielle Beurkundung des Kaufs ist am Montag erfolgt, bestätigte GWG-Geschäftsführer Ingo Kruwinnus auf Nachfrage. Alle weiteren Formalitäten sollen kurzfristig erledigt werden.

Das stadtbildprägende Wohn- und Geschäftshaus wird einem niederländischen Investor abgekauft, der die Post vor fast genau vierzehn Jahren, am 24. November 2006, im Zuge einer Auktion erworben, danach aber eben nicht investiert hatte. Die GWG werde dem bisherigen Eigentümer 140.000 Euro und damit einen Betrag überweisen, der etwas unter dem aktuellsten Verkehrswert liege, so Kruwinnus.

GWG arbeitet Hand in Hand mit der Stadt Pößneck

„Der Erwerb des alten Postamts belastet die GWG nicht“, erklärte Kruwinnus, um etwaigen diesbezüglichen Spekulationen vorzubeugen. Das Objekt sei unbefristet an ein Versandhändler teilvermietet und die entsprechenden Einnahmen würden die laufenden Kosten komplett abdecken. Zudem fließe der Wohnungsgesellschaft gerade Geld von der Stadt Pößneck zu, weil diese der GWG Flächen wie den Altstadtplatz abnehme, die ohnehin nur öffentlich genutzt werden.

Die GWG kauft das 1677 Quadratmeter große Eckgrundstück in der Bahnhofstraße 12 „in enger Abstimmung mit der Stadt Pößneck“, fasst Kruwinnus zusammen. „Das alte kaiserliche Postamt ist ein städtebauliches Kleinod und soll als solches auch erhalten bleiben. Wir finden, dass das Haus eine bessere Behandlung als zuletzt verdient. Einen zweiten Posthirsch braucht keiner“, so der GWG-Geschäftsführer, an das Hotelgebäude erinnernd, das vis-à-vis von der Post verrottet.

Die Stadt beabsichtige, den unmittelbaren Postgebäudestandort sowie den angrenzenden Bereich als Stadtumbaugebiet auszuweisen, plaudert Kruwinnus aus dem Nähkästchen. Vor diesem Hintergrund sei früher oder später mit „diversen Fördermöglichkeiten zur Sicherung und Sanierung“ der Objekte in dem Quartier zu rechnen.

Mehrere Jahre Zeit und mehrere Millionen Euro

Die seit langer Zeit funktionslose „Glasbrücke“ könnte sich in Luft auflösen. Foto: Conni Winkler

Die Sanierung und die stadtzentrumsförderliche Entwicklung des Einzeldenkmals werde auf jeden Fall „mehrere Jahre“ Zeit und „mehrere Millionen“ Euro kosten, so Kruwinnus auf Nachfrage. Kurzfristig, Anfang des nächsten Jahres werde man erst einmal Notreparaturen an einigen Stellen des undichten Dachs vornehmen. Schon hierfür stünden Fördermittel in Aussicht.

Früher oder später könnten eventuell Anbauten auf dem Postgrundstück abgerissen werden, die nicht zur althistorischen Gebäudesubstanz zählen. Die „Glasbrücke“ über der Hofeinfahrt vielleicht? „Ja, es gibt Meinungen, wonach diese Brücke entfernt werden sollte“, antwortete Kruwinnus und fügte hinzu: „Mir persönlich steht dieser Gebäudeteil erst einmal nicht im Weg.“

Die Zukunft der Immobilie sieht Kruwinnus in der Nutzung wie bisher – als Wohn- und Geschäftshaus. Für detailliertere Aussagen sei es viel zu früh. Für den GWG-Geschäftsführer steht jedenfalls fest: „Das Postgebäude hat Potenzial. Sonst würden wir es nicht kaufen.“

Kommunalisierung ist nicht ausgeschlossen

Ursprünglich beziehungsweise über Jahre hatte sich unmittelbar die Stadt Pößneck für den Erwerb der Post interessiert, eben um die Ecke Bahnhof-/Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Ordnung zu bringen. Kruwinnus schließt auf Nachfrage nicht aus, dass das Objekt kommunalisiert werden könnte, wenn sich herausstellen sollte, dass die Sanierung in unmittelbarer Regie der Stadt günstiger ausfallen würde. Grundsätzlich seien GWG und Stadt an der bestmöglichen Lösung für das Postamt interessiert.

Dieses wurde 1884 und 1885 als damals noch frei stehendes Gebäude im Neorenaissance-Stil hochgezogen. Wohnungen – ursprünglich nur für die Angestellten der kaiserlichen Post und ihre Familien – waren von Anfang an integriert. 1911 erfolgte eine erste Erweiterung entlang der heutigen Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, 1933 die zweite im Bereich des Innenhofs. Vor und nach dem II. Weltkrieg wurden alle Möglichkeiten für die Einrichtung weiterer Dienstwohnungen genutzt. Die „Glasbrücke“ sei Mitte der 1960er schließlich die letzte Ergänzung gewesen. Ein erster Abriss auf dem Grundstück sei Anfang der 1990er erfolgt, um Parkplätze zu schaffen.

Ab 1992 wurde es immer leerer in dem dreigeschossigen Gebäudekomplex. Eine Post ist das Haus seit zweieinhalb Jahren nicht mehr.