Pößnecker Schützenhaus lädt am 6. Oktober erstmals zum Tanztee ein

Pößneck. „Zielgruppe sind Menschen ab 50, im Herzen jung gebliebene Leute also“, sagt Schützenhaus-Chef Nils Leucht.

Das Pößnecker Schützenhaus lädt nächste Woche erstmals zu einem Tanztee ein. „Zielgruppe sind Menschen ab 50, im Herzen jung gebliebene Leute also“, sagte Nils Leucht, Geschäftsführer der Stadtmarketing Pößneck GmbH, zum Konzept der Veranstaltung. „Unser Tanztee ist kein Kaffeekränzchen, denn so etwas gibt es ja zur Genüge, sondern eine lockere Veranstaltung für Frauen und Männer, die unter der Woche das Tanzbein schwingen wollen“, erläuterte der Schützenhaus-Chef.

Mit dem neuen Format wolle man nicht in einen Wettbewerb mit bestehenden ähnlichen Veranstaltungen treten. Vielmehr versteht sich der Schützenhaus-Tanztee als zusätzliches Angebot für Interessierte aus Pößneck und Umgebung.

„Gute alte und neue Musik“

Zur Premiere der Veranstaltung wird am Donnerstag, 6. Oktober, um 15 Uhr, Einlass ab 14 Uhr, in den kleinen Saal des Schützenhauses eingeladen und das Motto des Nachmittages lautet „Darf ich bitten?“. Für „gute alte und neue Musik“, wie es heißt, sorgt die Pößnecker Disco mit M (Michael Beutel). Aufgelegt werde mindestens bis 17 Uhr, je nach Stimmung gern aber auch bis 18 Uhr. Karten (für fast schon symbolische fünf Euro) wird es nur an der Tageskasse geben.

„Wir sind auf die Resonanz gespannt“, sagte Leucht. „Unser Ziel ist es, den Tanztee regelmäßig anzubieten. Die nächste Veranstaltung ist bereits für den 3. November angesetzt. Das Angebot muss aber auch in Anspruch genommen werden. Die Einnahmen müssen über kurz oder lang die Kosten decken. Wir nehmen gern auch Anregungen der Teilnehmer auf“, resümierte der Schützenhaus-Chef.