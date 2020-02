Pößnecker Stadtratsmehrheit gegen neue Windkraftanlagen

Michael Modde (parteilos), Pößnecker Bürgermeister und als solcher Mitglied der Planungsversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen, muss dort gegen eine Ausweisung neuer und die Erweiterung bestehenden windenergetischer Vorranggebiete eintreten. Das hat der Pößnecker Stadtrat in seiner Sitzung vom Donnerstagabend mehrheitlich, mit dreizehn Ja- bei vier Nein-Stimmen sowie sechs Enthaltungen beschlossen.

Michael Modde Foto: OTZ

Hierbei hat das kommunale Parlament einen von Manfred Bentz vorgebrachten Antrag der AfD gebilligt. Die will unterbinden, dass der in Arbeit stehende und spätestens im März 2022 zu beschließende nächste Regionalplan für Ostthüringen weitere Windkraftanlagen zulässt.

Steve Richter (Grüne) hielt der AfD unter anderem „nationalpatriotisches Versagen“ vor, denn Deutschland werde bedroht, und zwar vom Klimawandel. Einige andere Redner wie Wolfgang Kleindienst (Birso/UBV) und Sabrina Roy (FDP/FW/FFW) argumentierten hingegen im Sinne des gesellschaftlichen Anti-Windkraft-Mainstreams, wobei Erstgenannter der AfD unter die Nase rieb, dass diese „nichts Anderes als den UBV-Antrag im Kreistag“ vorgelegt habe.

Modde hatte in der Beschlussfassung bei den Enthaltungen die Hand gehoben. Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte er, dass er sich an die Anweisung „des Stadtrates und nicht der AfD“, wie er betonte, halten werde, zumal er energiepolitisch beispielsweise gegen Windräder im Wald sei. Zwar sei die Stadt Pößneck hiervon weder betroffen noch bedroht. In der Regionalen Planungsgemeinschaft fühle er sich allerdings für die Region verantwortlich.

Manfred Bentz Foto: AfD

Der VII. Planungsversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen gehören aus dem Saale-Orla-Kreis neben Modde noch Landrat Thomas Fügmann (CDU) sowie die Bürgermeister Ralf Weiße (BfN, Neustadt), Marko Bias (CDU, Schleiz), Thomas Weigelt (parteilos, Bad Lobenstein) und Marco Seidel (parteilos, Tanna) an.