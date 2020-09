Kommunalpolitische Ereignisse – hier eine Veranstaltung des Pößnecker Birso/UBV-Stadtrates Wolfgang Kleindienst (rechts) zum Thema Straßenausbaubeiträge in Vater’s Gaststätte in Pößneck – wurden in der Vergangenheit beispielsweise von Bernd Roy (links) von DeinFilm TV Pößneck mit der Kamera eingefangen.