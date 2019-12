Pößnecker Szenen für Berlinale-Film

Am Wochenende waren in Pößneck Filmemacher bei der Arbeit zu beobachten. Der kleine Drehstab um Regisseur Bernd Sahling war bereits im Oktober vor Ort, um den zahlreichen Spuren nachzugehen, die die Defa in der Stadt hinterlassen hat. Zu DDR-Zeiten diente Pößneck sieben Kino- und Fernsehfilmen als Kulisse, Einheimische hatten Auftritte als Komparsen und Statisten.

Zur lokalen Filmgeschichte gibt es eine Abteilung im Stadtmuseum und diese war am Sonntagvormittag Aufzeichnungsort für ein besonderes Interview. Der frühere Schauspieler Dirk Müller war dazu extra aus Potsdam angereist. Er spielte 1983 den zehnjährigen Moritz Zack im Defa-Klassiker „Moritz in der Litfaßsäule“.

Für den entstehenden Dokumentarfilm, der Thüringen als Filmland thematisiert, wurden auch Thomas Mohorn interviewt. Der heutige Arzt wurde als Schulkind in „Moritz in der Litfaßsäule“ auf Zelluloid gebannt. Foto: Hartmut Bergner / OTZ

Der heute 46-Jährige reiste bereits am Samstag an und nutzte die Zeit, um bei einem Spaziergang Erinnerungen zu wecken. „Mit meiner Mutter wohnte ich eine Woche lang hier in einem Hotel und es wurden jeden Tag Szenen für den Film aufgenommen. Den Marktplatz hab ich viel größer in Erinnerung, aber ich war ja damals mit neun Jahren auch viel kleiner. An die Rathaustreppe und das Kaffeehaus, das Café Neubert, kann ich mich noch gut erinnern und dem Mann auf dem Brunnen hab ich ein Hallo zugerufen“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Später, im aufgezeichneten Interview mit Bernd Sahling, geht es um die Filmentstehung, das Wirken von Regisseur Rolf Losansky und um weitere Episoden zum Film. „Es gab tatsächlich eine Szene, die 29-mal aufgenommen wurde. Immer wieder war Losansky nicht zu frieden. Ich hatte Textprobleme und dann war dem Kameramann auch noch das Filmmaterial ausgegangen. Bei den ersten Außenaufnahmen in Pößneck schauten mir plötzlich hunderte Einwohner zu. Die hatten sich an der Absperrung rund um den Markt versammelt und ich sollte sie mir einfach wegdenken. Das Verrückteste war, dass ich viele Dialoge mit einem Kreidepunkt führen musste. An die Stelle wurde erst im Studio die sprechende Katze eingefügt“, erzählte Dirk Müller.

„Und wie empfinden Sie Pößneck heute?“, hakte Bernd Sahling in seinem Interview nach. „Schön, sehr sauber, aber recht ruhig. Ich habe es lebhafter in Erinnerung“, antwortete Dirk Müller. Kein Wunder, Pößneck zählte seinerzeit 20.000 Einwohner, heute sind es 12.000, und samstagnachmittags oder sonntagvormittags ist ohnehin nicht viel los in der Stadt.

Für den entstehenden Dokumentarfilm, der Thüringen als Filmland thematisiert und zur Berlinale im Februar 2020 aufgeführt werden soll, wurden auch die Pößnecker Christel Hoffmann und Thomas Mohorn interviewt. Die heutige Stadtführerin spielte 1986 eine kleine Rolle in dem Defa-Streifen „Wengler & Söhne“ und der heutige Arzt wurde als Schulkind in „Moritz in der Litfaßsäule“ auf Zelluloid gebannt.

Pößneck als „Hollywood des Ostens“ wird umfassend von Kulturamtsleiterin Julia Dünkel unter anderem im Heft 1/2019 der „Pößnecker Heimatblätter“ gewürdigt.