Pößnecker Verein für Heimatgeschichte bildet sich weiter

Pößneck/Eisenach. Mitglieder feiern intern das 30-jährige Bestehen des Pößnecker Vereins mit Reise nach Eisenach. Weitere Termine zum Vereinsgeburtstag geplant

Der Verein für Heimatgeschichte Pößneck wurde vor 30 Jahren neu gegründet und feiert dieses Bestehen auf vielfältige Weise. Für alle Pößnecker werden eine Ausstellung im Museum und eine besondere Führung durch die Stadt vorbereitet. Darüber hinaus feiern die Mitglieder ihren runden Geburtstag auch vereinsintern.

So fand am Sonntag eine Bildungsreise nach Eisenach statt. Bei dieser Tour ging es nicht um den Automobilbau von BMW über Wartburg bis Opel, sondern um die Stadt in Thüringen. Johann Sebastian Bach und vor allem Luthers Bibelübersetzung vor 500 Jahren ins Deutsche wirken bis heute.

Der voll besetzte Reisebus der Kombus erreichte sein Ziel bei bestem Wetter. Die an Heimatgeschichte interessierten Pößnecker wurden von zwei Gästeführerinnen empfangen, die – wie die meisten Pößnecker Kollegen auch – in einem Verein organisiert sind.

Urige Gaststätte und interessanter Museumsbesuch

Nach fast zwei Stunden und mit viel Neuem oder aufgefrischtem Wissen versorgt, gab es die erste Überraschung. Die treuen und aktiven Vereinsmitglieder wurden in einer urigen Gaststätte an eingedeckten Tischen empfangen und bekamen Gutscheine für ihr Mittagessen.

Und auch der danach vorgesehene individuelle Besuch eines der Museen in Eisenach wurde bezuschusst. Besonders empfohlen wurde das Thüringer Museum, welches sich zentral am Markt befindet und in seiner Porzellanabteilung sogar Exponate bereithält, die in Pößneck hergestellt worden waren. Die Ausstellungsstücke stammen aus der ersten Pößnecker Porzellanfabrik, die Tobias Albert ab 1800 aufbaute und die später als Conta & Böhme den Namen Pößneck in die Welt hinaus trug.

Der rundum gelungene Tag war ein Dankeschön an alle Mitglieder. Jeder trägt auf seine Weise zur Erhaltung und Festigung des Vereins bei. Doch dies dient alles keinem Selbstzweck, sondern der Erforschung der Geschichte und Kultur unserer Heimat.

Mitgliederzahl hat sich vor Kurzem auf 80 erhöht

Finanziell wurde die Bildungsreise durch eine Zuwendung im Rahmen der Kulturförderung des Landkreises Saale-Orla unterstützt.

Der Verein für Heimatgeschichte Pößneck kann seine Mitgliederzahl durch immer wieder neu dazukommende Personen relativ konstant halten und zählt seit fünf Tagen genau 80 Mitglieder.