Pößnecker Vereine und Initiativen können ruhig etwas mutiger sein

Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck haben ihre Sponsoringleistungen in ihrem Geschäftsgebiet Pößneck 2020 „trotz Corona ausgebaut“. Das teilte Stefan Dreising, Chef der Stadtwerke-Unternehmenskommunikation, auf Nachfrage mit.

So sei das langjährige Sportsponsoring für die Vereine VfB 09, 1. SV und TC Submarin sowie den Kreissportbund Saale-Orla 2020 um Kultursponsoring zu Gunsten des Bibliotheks- und des Schaudruckerei-Freundeskreises erweitert worden. Diese Vereine und Initiativen sollen auch 2021 unterstützt werden, „auch wenn aktuell noch unklar ist, wann zum Beispiel Sportveranstaltungen wieder möglich sind“, so Dreising.

Zusätzlich seien im vergangenen Jahr an insgesamt acht nicht näher genannte Vereine Spenden in Höhen zwischen 250 bis 500 Euro gegangen.

Wie viel Geld insgesamt die Stadtwerke Energie 2020 in Pößneck verteilt haben, wollte Dreising nicht sagen. Er bestätigte allerdings, dass der regionale Versorger seine Vereinsunterstützungsaktivitäten neugeordnet hat.

Neues Vereinsförderprogramm der Stadtwerke Energie

So gibt es ab 2021 statt der bisherigen halbjährlichen Förderrunden ein ganzjähriges Programm namens „Heimvorteil“ mit Mitteln in Höhe von insgesamt 15.000 Euro für maximal 30 Vereine aus allen Geschäftsgebieten der Stadtwerke Energie. Der Förderhöchstbetrag pro Fall ist auf bis zu 1000 Euro verdoppelt worden. Die Stadtwerkegruppe will in Kürze umfassend über ihr neues Förderprogramm informieren.

„Heimvorteils“-Gelder können dennoch jetzt schon beziehungsweise bis 5. März direkt auf der Internetseite der Stadtwerke Energie beantragt werden. Der Versorger will vor allem Projekte in den Bereichen Kultur, Sport, Soziales und Umwelt fördern. Unter https://www.stadtwerke-jena.de/privatkunden/ueber-uns/heimvorteil-spendenvergabe.html sind auch die Förderrichtlinien der Stadtwerke Energie zu finden.

Freizeitzentrum Pößneck ist ein „schönes Beispiel“

Zudem verweist Dreising auf die Unterstützungsmöglichkeiten über die vor knapp zwei Jahren eröffnete Spendensammelplattform „Jena Crowd“. Hier werden private Zuwendungen für die verschiedensten Initiativen von den Stadtwerken Energie vermehrt. „Das System funktioniert richtig gut und eignet sich auch für größere Projekte“, so Dreising. Ein „schönes Beispiel“ sei hier das Freizeitzentrum Pößneck, das über die Plattform 3.620 Euro einsammelte, davon 850 Euro von den Stadtwerken Energie.

„Insgesamt konnten über unsere Crowd schon mehr als 100.000 Euro für verschiedene Projekte zusammengetragen werden“, so Dreising. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich da weitere Projekte aus Pößneck anmelden würden.“

In Jena setzt man auf das Pößnecker Stadtfest

Schließlich hofft man in Jena, dass in diesem Jahr in Pößneck wieder ein Stadtfest gefeiert werden kann. „Hier zählen die Stadtwerke Energie ja seit Jahren zu den Hauptsponsoren“, so Dreising. Das soll sich wohl nicht ändern.

Die Stadt Pößneck ist mittelbar über ihre Stadtmarketinggesellschaft mit 5,9 Prozent an den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck beteiligt.