Pößneck. Einer derzeit schwangeren 31-jährigen Frau droht nach Straffälligkeit in zweifacher laufenden Bewährung erneut Haft.

Pößneckerin von Gefängnis-Erfahrung nicht beeindruckt

Eine 31-jährige Frau aus Pößneck ist am Amtsgericht Pößneck wegen falscher Versicherung an Eides statt zu einer Geldstrafe von 2100 Euro (70 Tagessätze) verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig und vielleicht nur der vorläufige Schlusspunkt einer Geschichte, die in der ersten Hälfte des Jahrzehnts begann.

Damals hatte die Frau Mietschulden in Höhe von etwa 3300 Euro angehäuft. Irgendwann kam der Gerichtsvollzieher, es war aber nichts zu holen. Zu ihrem Schutz leistete sie den Offenbarungseid. Etliche Zeit später wurde erneut versucht, bei ihr die Schulden einzutreiben, wieder vergeblich, wieder leistete sie eine Versicherung an Eides statt. Dieses Mal soll sie allerdings keine wahrheitsgemäßen Angaben gemacht, konkret ein Konto bei einer Bank verschwiegen haben, auf die keiner kommt. Der Schwindel flog trotzdem auf und die Frau landete im vergangenen Frühjahr vor dem Amtsgericht Pößneck. Es war zwar nicht das erste Mal, aber die 31-Jährige hatte genug Probleme, so dass das Gericht Gnade vor Recht walten ließ und das Verfahren wegen falscher Versicherung an Eides statt mit der Maßgabe vorläufig einstellte, dass sie 1200 Euro an den Kinderschutzbund zahlt. Dort ist von dieser Geldauflage kein Cent angekommen. Vorbestraft wegen Betrugs und Diebstahls So wurde das Verfahren erneut aufgerollt. Dem Richter Dieter Marufke erzählte sie nun Sachen, die dieser „von vorn bis hinten schräg“ nannte und schlicht nicht glaubte. Der erfahrene Jurist konnte die Gedankenwelt der 31-Jährigen nicht wirklich nachvollziehen, die wegen Betrugs und Diebstahls vorbestraft ist und deswegen schon rund elf Monate im Frauengefängnis saß. Weitere rund fünf Monate Haft wurden ihr seinerzeit erlassen. Allerdings ist sie in zweifacher Bewährung wieder straffällig geworden, so dass sie früher oder später wieder einfahren könnte, um den Strafrest abzusitzen, wenn das gestrige Urteil Rechtskraft erlangen sollte. Als der Richter das Urteil verkündete, durfte die 31-Jährige übrigens sitzen bleiben. Sie ist nämlich hochschwanger. Das zog bei ihren Vorgeschichten allerdings nicht mehr als mildernder Umstand.