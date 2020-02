Posen: „Akkubetriebene Geräte sind im Trend“

„Heimat ist Heimat“, sagt Thomas Hilbert. Er kehrte vor zwanzig Jahren aus Baden-Württemberg zurück, um ins Geschäft seines Vaters Klaus einzusteigen. Der Sohn übernahm 2006 das Forst- und Gartengeräte-Unternehmen in Posen von seinem Vater, welcher es vor 30 Jahren gegründet hat.

Groß feiern wolle er nicht, denn man habe derzeit jede Menge Kundschaft: „Nach Sturm Sabine gibt es viel in den Wäldern der Umgebung zu tun“, weiß Thomas Hilbert. Auch die Trockenheit und Borkenkäferplage gebe viel Anlass die Technik auf den neusten Stand zu bringen oder reparieren zu lassen. In seiner Werkstatt schärft er zum Beispiel Ketten für Motorsägen. Nicht nur Gerätschaften für das Abholzen oder Mähen sind zu finden, auch Hilfsmittel für die Wiederaufforstung: „Pflanzenschutzhüllen und Forstzäune werden gut nachgefragt“, sagt er.

Das Rasenmäher und Trimmer derzeit nicht so gut gehen, hat auch einen Grund: „Wegen der seit zwei Jahren andauernden Trockenheit wächst natürlich das Gras im Garten nicht so schnell.“ Und doch: Die Akkubetriebenen Maschinen zur Pflege wären momentan im Trend. „Akkus sind langlebig, für viele unterschiedliche Geräte nutzbar und produzieren keine Abgase, im Gegensatz zu den Verbrennungsmotoren“, zählt er die Vorteile auf. Allerdings habe sich bei den Brennstoffbetriebenen einiges getan. „Die Profigeräte laufen noch nicht mit Akkus, weil es noch an der Kraft hapert, dafür verwenden einige Hersteller seit Neustem Sonderkraftstoffe.“ Die wären weniger schädlich für den Bediener, hochwertiger, umweltfreundlicher und damit besser für die Maschinen. „Das herkömmliche Benzin besitzt einen hohen Bioanteil. Das wird schlecht und greift bei längeren Standzeiten die Technik an“, weiß er aus Erfahrung.

Nichtsdestotrotz könne man eine breite Palette an unterschiedlichster Technik im Ladengeschäft entdecken. Online allerdings nicht: „Ich habe mich auf das Vor-Ort-Geschäft fokussiert. Ich habe mich bewusst gegen den Internet-Handel entschieden“, sagt er. Denn persönliche Beratung stehe bei ihm und seiner Lebensgefährtin Antje Hortig an erster Stelle. Und das soll auch so bleiben: „Das hat sich gut bewährt.“

Die Forst- und Gartengeräte Firma Hilbert gründete Klaus Hilbert am 19. März 1990. Zwei Jahre später richtete er eine Werkstatt ein. 2001 fing Sohn Thomas als Angestellter im Unternehmen an. Er übernahm das Geschäft 2006 und Antje Hortig arbeitet seit 2008 mit. Vor sechs Jahren ließen sie die Scheune umbauen, die seit dem auf einer Fläche von 110 Quadratmetern den Verkaufsraum beherbergt. Zwischen 2015 und 2017 bauten die Hilberts die Werkstatt, die eine Größe von 40 Quadratmetern hat, um.