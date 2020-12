Pünktlich zum Winteranfang hat es im Orlatal geschneit

Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang hat es am Dienstag im Orlatal wie auch in weiten Teilen Deutschlands geschneit. Die Burg Ranis thront über der Stadt und Schneeflocken sorgen auch tagsüber für Winterstimmung. Autofahrer jedoch hatten in der Frühe mit glatten Straßen zu kämpfen.

Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang hat es am Dienstag im Orlatal wie auch in weiten Teilen Deutschlands geschneit. Die Burg Ranis beispielsweise sieht auch im Wirbel der Schneeflocken gut aus. Pkw- und Lkw-Fahrer jedoch hatten in der Früh mit glatten Straßen zu kämpfen. Im Gegensatz zum meteorologischen Winteranfang richtet sich der astronomische Winterbeginn nach dem Stand der Erde zur Sonne und ist in diesem Jahr exakt am 21. Dezember um 14.30 Uhr.