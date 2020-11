Neustadt-Neunhofen/Schleiz. Zwei Klassen im Schleizer Gymnasium ebenfalls in Quarantäne. Insgesamt neun Neuinfektionen im Saale-Orla-Kreis.

Quarantäne für Teile der Kita in Neunhofen

Das Corona-Geschehen im Saale-Orla-Kreis bleibt weiterhin auf konstant hohem Niveau. Zwar gibt es mit neun gemeldeten Neuinfektionen am Mittwoch keinen explosionsartigen Anstieg bei der Gesamtzahl, allerdings ist bisher auch trotz Einschränkungen im öffentlichen Leben noch kein allgemeiner Rückgang in Bezug auf das Infektionsgeschehen zu erkennen, so eine Sprecherin des Landratsamts Schleiz. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog .